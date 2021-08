Após as duas aberturas no Algarve, durante este verão, a nova loja vem reforçar a presença da marca na região de Lisboa, nomeadamente no LoureShopping.

A inauguração aconteceu esta terça feira, dia 17 de agosto e está localizada no piso 1. Com mais de 180m2 e 5000 artigos expostos, a Yoyoso é um mundo completo de tudo o que possa imaginar, com os tão desejados preços low cost, desde os 0,50€ – em artigos de moda, acessórios, beleza, decoração, papelaria, utilitários, brinquedos e alimentação.

créditos: YOYOSO

As inspirações coreanas são a grande atração, com as cores pastel a dominarem nos artigos mais fofinhos e com designs surpreendentes.

Como explica Luís Ye, Diretor Geral da Yoyoso em Portugal “Esta será a nossa terceira inauguração este ano e a sexta desde 2018. Voltar à região de Lisboa é uma prioridade que vemos agora cumprida. O nosso grande objetivo passa por estabelecer uma loja Yoyoso, nos principais pontos de Portugal e o sucesso alcançado permite este crescimento, que se tem verificado num curto espaço de tempo. O nosso projeto visa continuar a expandir em território nacional e em breve teremos mais novidades, ainda este ano.”

A marca Yoyoso já conta com lojas no UBBO, Alegro Setúbal, Rio Sul, Aqua Portimão e Algarve Shopping e continua o projeto de expansão em espaços comerciais de grande dimensão. Até ao final do ano, serão o Norte do País e Ilhas a receber o mundo mais colorido Yoyoso.