No dia 15 de janeiro, “A energia do Feng Shui para 2022 – o Ano do Tigre” é uma sessão online que pretende ajudar os participantes a reequilibrar as energias da sua casa para o novo ano.

Durante a sessão, terão a oportunidade de elaborar o mapa do Feng Shui da sua casa, para consultar e aplicar ao longo dos próximos meses, activando bons fluxos e reorganizando o espaço.

Às terças-feiras, entre 18 de janeiro e 1 de fevereiro, “Feng Shui – o essencial da prática” é um workshop presencial de introdução a esta filosofia oriental. Em três sessões, pretende-se que os participantes aprendam sobre a história, origem e teorias básicas do Feng Shui, com espaço ainda para alguns exercícios de aplicação prática.

“Organização no Trabalho – uma carreira de sucesso com o método KonMari” é o tema do workshop online de dia 29 de janeiro, que dá a conhecer a metodologia desenvolvida pela guru japonesa da organização, Marie Kondo.

Este fenómeno mundial de olhar para a nossa casa como uma influência directa da harmonia, em todas as áreas da nossa vida, tem vindo a conquistar adeptos a uma escala mundial.

Aprender a viver apenas rodeado de coisas, pessoas e rotinas que nos trazem alegria, é o desafio para vivermos uma vida realmente feliz e plena. Neste workshop, os participantes vão aprender a organizar o seu espaço de trabalho, físico e digital, de forma a encontrarem alegria naquilo que fazem.

Nesta época de desafios, aprender estratégias que nos autonomizem na superação das adversidades pode ser uma grande ajuda.

No dia 8 de fevereiro, o workshop “Selecção da data e organização da agenda Tong Shu”, em formato presencial, pretende contribuir para ajudar na organização do espaço e do tempo, um dos aspectos mais importantes para o desempenho e auto-realização individuais.

De Oriente a Ocidente, várias são as técnicas utilizadas. Este workshop foca uma técnica milenar e de ampla aplicação pois, segundo o almanaque chinês Tong Shu, também chamado o “Livro de Tudo”, há dias mais prósperos e auspiciosos do que outros.

A seleção de data, segundo o calendário dos Dez Mil Anos e o Almanaque Tong Shu, tem demonstrado ser uma ferramenta bastante útil para quem quer planear ações e projetos em articulação com a energia do tempo.

Neste workshop, os participantes vão aprender a usar a agenda Tong Shu, alinhando a energia do tempo com as suas ações, de forma a melhorar os resultados dos seus projetos.