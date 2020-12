A primeira, uma tradição chinesa usada para atrair a prosperidade, tem cerca de 1.500 anos de história e é considerada Património Imaterial da Humanidade.

Com uma função essencialmente religiosa e espiritual, o Jianzhi (na foto deste artigo) ou recorte delicado em papel, é usado para decorar e trazer boa sorte às casas no Ano Novo e é geralmente feito em papel vermelho, que simboliza a sorte na cultura chinesa.

Neste workshop os participantes vão aprender a criar ilustrações recortadas e decorativas, com uma introdução aos métodos, ferramentas e papéis específicos da prática de recortar papel.

O vasto acervo do Museu do Oriente serve de inspiração para a criação de duas ilustrações distintas: a primeira, um Jianzhi mais tradicional, e o segundo, criado a partir das sobras do primeiro recorte.

O workshop de dia 16 é dedicado à Etegami, também conhecida como a “arte do postal japonês” que resulta da combinação das palavras ‘e’ (imagem)+ ‘tegami’ (carta ou postal).

Etegami créditos: Museu do Oriente

Esta arte foi criada nos anos 60 por Kunio Koike, um artista de caligrafia que se quis afastar das rígidas tradições japonesas de criação, tais como a imitação fiel dos mestres. Assim, criou uma arte para a qual não é necessário nenhum talento em particular, ou mesmo anos e anos de prática, para atingir a forma ideal.

Etegami é uma forma de arte mais espontânea, honesta, pessoal, ou mesmo, criativa. Não serve para mostrarmos as nossas competências ao nível do desenho, mas sim, a apreciação prazerosa do processo de criação. As imagens criadas são simples e utilizam-se materiais e métodos japoneses antigos que conjugam uma imagem e uma frase.

Este workshop destina-se a qualquer pessoa que queria fazer esta arte, mas que achava que seria necessário ter um talento especial para tal. O toque final destes postais é a criação de um carimbo próprio e pessoal, como uma imagem de marca, feita através de borrachas. No final, cada participante pode enviar por correio o seu postal.

Os formadores: a volta ao mundo à procura de inspiração

A dupla de artistas que orienta estas sessões é Nic e Inês, Nicholas Carvalho (África do Sul) e Inês Almeida (Évora), ambos formados na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde se tornaram professores.

Dedicam-se a criar e expor os seus próprios Livros de Artista experimentais, ministrando workshops nesta área e, mais recentemente, publicaram livros infantis ilustrados em Portugal, no Brasil e na Índia.

Em 2016 deram a volta ao mundo, numa viagem que os levou a três continentes em busca de inspiração.

Ambos os workshops são online, transmitidos em tempo real a partir do Museu do Oriente.