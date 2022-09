O Wanderlust 108, que este ano decidiu alargar a sua realização a outras cidades, arranca já no próximo domingo em Lisboa num dia dedicado ao corpo e à mente.

No dia 25 de setembro, a Torre de Belém volta a receber este triatlo mindful onde os participantes vão poder fazer um Treino Intervalado de Alta intensidade (Hiit) - que consiste na prática de exercícios em alta intensidade por curtos períodos de tempo -, uma sessão de yoga ao ar livre durante 90 minutos e ainda uma meditação guiada. A música ao vivo também vai marcar este dia, destacando-se a atuação da cantora Cuca Roseta e de Inês Gaya no Palco Principal.

Pela primeira vez, o evento vai rumar até duas cidades estreantes: o Porto e o Funchal. Filipa Li, Sara Hu e Sónia Monteiro são alguns dos nomes do yoga nacional que se vão juntar ao Wanderlust que vai decorrer a Norte no dia 2 de outubro no Parque da Cidade. Todos aqueles que pretendem experimentar Aerial Yoga - uma junção de yoga, dança e acrobacia - podem fazê-lo com Paula Costa.

No arquipélago o evento vai estar integrado no Festival da Natureza que pretende celebrar o património natural da Madeira e ainda promover a animação turística no âmbito da natureza. “A Madeira é cada vez mais um destino para todos, durante todo o ano, e sobretudo, um destino de turismo ativo, onde se praticam as mais diversas atividades em contexto de natureza”, refere Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo e Cultura, em comunicado sobre o certame que terá lugar no Parque de Santa Catarina. “Além disso, não podemos ser alheios ao facto do wellness e do bem-estar, ser uma realidade na Madeira há largos anos.”

Para além das atividades que estão preparadas para o fim de semana de 8 e 9 de outubro, o primeiro dia vai ficar marcado por um momento muito especial: meditar ao som da atuação de Cuca Roseta e Inês Gaya com Fado, Mantras & Meditação.

Em todas as cidades poderá contar com uma programação que inclui diversas talks inspiradoras no espaço Speakeasy, workshops temáticos e palestras no Tetley Tea Garden e uma grande diversidade de atividades diferenciadoras, que vão desde o hula hoop ao yoga aéreo, passando pelo acroyoga.

No recinto vai encontrar um mercado de alimentação saudável e orgânica, o Kula Market, que está de regresso após dois anos de pausa. Aqui também será possível encontrar uma zona dedicada ao artesanato local e pronto a vestir eco-friendly, sendo possível escolher entre 60 artesãos, marcas e startups nacionais e internacionais.

Sende este um evento neutro em carbono e em prol de um mundo mais verde, este ano o Wanderlust pretende reforçar a aposta em estruturas o mais naturais possíveis. Isto é visível nos stands minimalistas feitos em materiais sustentáveis, orgânicos e portugueses.

Os bilhetes já estão disponíveis online e nas lojas FNAC em todo o país.