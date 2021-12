A Viúva Lamego, principal referência na produção de azulejaria em Portugal, apresentou em parceria com a The Agência Manicómio, a primeira coleção conjunta de arte a que chamaram ‘Partir a Loiça Toda’.

Esta edição compreende uma intervenção artística em três pratos pelas artistas Anabela Soares, Joana Ramalho e Cláudia Sampaio.

É uma coleção limitada a 25 peças de cada artista, feitos em chacota antiga, com pintura manual, pelos artesãos da Viúva Lamego, numa homenagem à criatividade e à arte. O modelo escolhido para esta edição é o mesmo utilizado nos serviços antigos em faiança da Viúva Lamego.

Fundada em 1849, a Viúva Lamego é hoje a maior referência na produção de azulejos em Portugal e tem, desde sempre, uma forte ligação à arte. Foi desta colaboração estreita com artistas plásticos, arquitetos e designers que nasceram ao longo de décadas peças únicas e marcantes.

Hoje, com a coleção ‘Partir a Loiça toda’, funde-se a tradição e a modernidade, através da criatividade e do olhar dos artistas do Manicómio.

“A fábrica Viúva Lamego é um espaço de criação artística, de ‘portas abertas’ para os artistas, arquitetos, designers que queiram fazer da cerâmica o seu meio de expressão artística, defendendo a valorização e inclusão pelo talento, agregado ao saber fazer dos nossos artesãos. A parceria com o Manicómio, que muito me orgulho, insere-se neste princípio que defendemos, razão pela qual acredito que se venha a revelar um sucesso a repetir”, afirma Gonçalo Conceição, CEO da Viúva Lamego.

A The Agência Manicómio é a primeira agência criativa e de design em Portugal com criativos e profissionais que experienciam ou experienciaram doença mental. Começou como projeto piloto dentro do Manicómio e é agora um satélite criativo, trabalhando em consultoria e estratégia, design e comunicação. Tem como ADN um design bipolar e uma abordagem de mental washing.

Sandro Resende, co-fundador da The Agência Manicómio, considera que “quando alguém, como a Viúva Lamego, trabalha em parceria com o Manicómio, sem estigmas, apostando apenas e unicamente na sua arte e criatividade, demonstra uma grande capacidade mental, aliás, uma perfeita saúde mental.”

A coleção ‘Partir a Loiça Toda’ está disponível para venda através das redes sociais do Manicómio e Viúva Lamego, e pode também ser adquirida através do site da Viúva Lamego.

Parte das receitas da venda destes pratos, revertem para as autoras desta coleção. Os pratos são entregues num saco de pano e acompanhados de um cartão numerado e assinado por cada artista. Os preços variam entre os 100 e os 137€.