Olá, Farol! Uma viagem inesquecível ao imaginário dos faróis, da autoria de Sophie Blackall, ilustradora multipremiada. A constância, a mudança e a passagem do tempo num tributo luminoso a um farol intemporal e ao seu guardião. Galardoado com a Caldecott Medal, prestigiado prémio de ilustração, o livro inclui no final uma nota pessoal da autora acerca da sua relação com os faróis e o que a inspirou a escrever esta história. Ed. Fábula.