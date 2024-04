Com início pela 10h00 e uma duração de 120 minutos, esta visita panorâmica proporcionará uma viagem no tempo, permitindo conhecer Lisboa a 360°, através de três terraços que permitem três visões distintas sobre a cidade.

A visita começará no Monumento Nacional Aqueduto das Águas Livres, cujo percurso inclui a travessia no vale de Alcântara e parte de uma galeria subterrânea do local; atravessará o Amoreiras 360° Panoramic View, localizado a 174 metros acima do nível do mar e terminará no Terraço do Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras, onde também será possível explorar o interior do espaço. O percurso pedonal é uma oportunidade única para compreender o desenvolvimento urbano da cidade através da perspetiva dos circuitos e da história da Água.

A inscrição para este passeio é obrigatória, havendo uma limitação de 25 participantes, e poderá ser feita por telefone 218 100 215 ou via e-mail mda.epal@adp.pt , a partir do dia 12 de abril.

Para além desta visita, nesta ocasião especial, o miradouro estará de portas abertas das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 22h00, para receber, de forma gratuita, todos os que queiram visitar este que é um dos pontos mais altos da capital. Os visitantes deverão dirigir-se ao Balcão de Informações do Amoreiras Shopping Center (piso 1, junto à Fnac) e levantar o seu bilhete.

Esta efeméride tem o objetivo principal de sensibilizar os diversos públicos para a importância da preservação, salvaguarda e valorização do Património Cultural. Neste sentido, o tema deste ano é “Catástrofes e conflitos à luz da Carta de Veneza” e convida a refletir o Património Cultural partilhado que emana desta convenção internacional, no ano em que celebra 60 anos, e que papel ainda desempenha no mundo atual que enfrenta catástrofes naturais, uma emergência climática, e conflitos, que têm conduzido à destruição de locais culturais. A Carta de Veneza apresenta os princípios internacionais orientadores da conservação e do restauro dos monumentos históricos, partes tão importantes do património comum, que importa salvaguardar para as gerações futuras.