Após acolher mais de 170 mil visitantes desde a sua criação, em 2018, a experiência multimédia vai voltar a encher de luz, música e dança as noites das Ruínas do Carmo, de 2 de maio a 13 de julho. A voz de Catarina Furtado é o fio condutor de toda a experiência, que transporta o público numa viagem no tempo, com recurso a projeções multimédia a 360º, bailarinos virtuais e efeitos visuais, com participações especiais de referências da cultura, dança e da música portuguesa, entre os quais Mariza, Teresa Salgueiro e Rão Kyao, ao som de nomes como Amália Rodrigues, Luís De Freitas Branco, Salvador Sobral ou Zeca Afonso.

Passado e futuro unem-se para recriar, ao longo de 45 minutos, episódios como a Batalha de Aljubarrota, a Era dos Descobrimentos, o Terramoto de 1755 ou o 25 de Abril. O espetáculo cria um ambiente virtual que cada pessoa explora à sua maneira, convidando o público a percorrer livremente as Ruínas ao longo da experiência.

Após a abertura ao público, no dia 2 de maio, o espetáculo vai estar disponível de segunda a sábado, entre as 21h30 e as 22h30. Os bilhetes custam entre 15€ e 20€, com entrada gratuita para crianças até aos cinco anos. De acordo com a organização, “parte das receitas a reverterem a favor da associação Corações com Coroa”. As entradas podem ser adquiridas através da plataforma portugalagenda ou na bilheteira local.

O espetáculo é desenvolvido pelo ateliê criativo OCUBO em parceria com o Museu Arqueológico do Carmo, no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural.