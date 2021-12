A IHG Hotels & Resorts anuncia a estreia europeia da sua nova marca de coleção de luxo, Vignette Collection, num negócio histórico que contempla várias propriedades.

Em parceria com o grupo proprietário JJW Hotels & Resorts (JJW), as novas aquisições em Portugal e na Áustria refletem a forte ambição dos proprietários do grupo em investir na marca Vignette Collection, lançada há menos de quatro meses enquanto 17.º membro da família de marcas IHG.

Apostando em localizações de elevada procura, tanto em centros urbanos como em destinos de resort, a marca aposta em unidades independentes para acrescer à coleção Luxury & Lifestyle do grupo, num estilo que combina a identidade distinta de cada unidade com a reputação à escala global e a experiência da IHG.

O acordo entre a IHG e a JJW inclui, também, uma nova propriedade para a marca de hotéis da IHG, voco, com vista sobre o Oceano Atlântico, no Algarve.

O objetivo da Vignette Collection é o de dar vida a uma experiência de hóspede de luxo que seja autêntica e atenta em propriedades exclusivas.

Grand Hotel Wien, Viena, Áustria

A poucos minutos da Ópera Estatal de Viena, o Grand Hotel Wien tem uma reputação de longa data como um dos melhores hotéis da cidade, oferecendo 205 quartos de hóspedes que vão desde quartos superiores a uma Suite Presidencial.

Uma lista de instalações que inclui 11 salas de reuniões, um salão de baile, quatro restaurantes, um bar e lounge, e, ainda, um spa.

Inaugurado em 1870, o Grand Hotel Wien foi, na época, considerado um exemplo de inovação, pelos seus 300 quartos de hóspedes, elevadores a vapor e um telégrafo. Tem estado no centro da alta sociedade vienense ao longo da sua história, acolhendo o jubileu de 50 anos de Johann Strauss em 1894.

O hotel será remodelado e será reaberto aos hóspedes como parte da coleção Vignette em 2022.

Penina Resort & Golf, Algarve, Portugal

Penina Resort & Golf, Algarve, Portugal créditos: IHG Hotels & Resorts

Designado o “Avô dos Campos de Golfe” no Algarve, o Penina Resort & Golf é famoso pelo seu serviço de alta-qualidade, charme português e campos de golfe excecionais. Com 188 quartos, incluindo o Grand Suites, o hotel também disponibiliza espaço para reuniões e banquetes, quatro restaurantes, dois bares e 380 hectares com três campos de golfe.

A uma curta distância da praia e perto da cidade de Portimão, este hotel foi construído em 1966 ao lado do Campo de Golfe Penina, um dos primeiros campos de golfe do Algarve e palco do Open de Portugal em várias ocasiões.

Devido a necessidades de reforma, o hotel encontra-se programado para ser inaugurado como parte da Vignette Collection em 2022.

Dona Filipa Hotel, Algarve, Portugal

Junto à costa, perto de alguns dos melhores campos de golfe da região, o Hotel Dona Filipa conta 154 quartos de hóspedes, onde se incluem desde quartos clássicos a suites premium.

Entre as amplas instalações, incluem-se dois restaurantes e dois bares, spa, piscina, campo de ténis, clube de praia e clube infantil, bem como espaços para reuniões. O hotel tem sido uma escolha popular entre visitantes de lazer ou negócios.

Este hotel é uma lembrança de um amor histórico. A primeira abertura aconteceu no Dia dos Namorados em 1968, data que assinala também o casamento entre Dona Filipa e João I de Portugal; uma celebração da união entre os dois monarcas e países.

O hotel passará por reformas e deverá abrir como propriedade da Vignette Collection em 2022.

voco Algarve, Portugal

Formosa Park Apartment, em breve voco Algarve créditos: IHG Hotels & Resorts

Com vista para o Oceano Atlântico na Praia do Ancão, no Algarve, o Apartamento Formosa Park está a finalizar a sua conversão para voco Algarve. Com inauguração prevista para o início de 2022, o empreendimento vai disponibilizar 61 apartamentos de um e dois quartos e, ainda, um restaurante e bar para usufruto dos hóspedes.

Em agosto de 2021, a Vignette Collection tornou-se a sexta marca a juntar-se ao portfólio da IHG nos últimos quatro anos, totalizando, assim, 17 marcas desdobradas em mais de 6.000 hotéis e 100 países.

As suas duas primeiras assinaturas ditaram o tom da natureza única e distinta dos hotéis da marca Vignette Collection, o Hotel Aquatique em Pattaya, Tailândia, e o Hotel X Brisbane Fortitude Valley na Austrália - que abriu portas no início de dezembro de 2021.