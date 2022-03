Situado lado a lado com uma das reservas naturais mais bonitas do Algarve, a reserva natural dos Salgados, o VidaMar Resort Hotel Algarve, apresenta-se como “um paraíso para casais e famílias que querem viver dias na plenitude dos espaços interiores e dos 21 mil metros quadrados ao ar livre que o resort tem para oferecer”.

Para assinalar a reabertura, foi lançada uma campanha especial para estadas de 4 a 31 de março, nas quais os interessados poderão beneficiar de “um desconto até 30%, com direito a upgrade para a categoria superior àquela que foi reservada. Nas estadas de duas ou mais noites, os hóspedes poderão desfrutar gratuitamente do circuito SPA, com piscina interior, banho turco, sauna e fonte de gelo, para um verdadeiro momento de descontração”, informa aquela unidade hoteleira.

Com uma localização a três minutos a pé da Praia dos Salgados, este resort algarvio de cinco estrelas tem duas piscinas de água salgada, um clube infantil e um refúgio reservado a adultos com uma piscina aquecida de água salgada e um bar. A unidade conta ainda com um centro de SPA e bem-estar.