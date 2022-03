Fim de semana nas grandes cidades: faça programas divertidos em Lisboa e no Porto

Tantos beijinhos

Porto | hora do conto | 5 mar.: 11h | 3 a 6 anos

A Biblioteca Municipal Almeida Garrett oferece a miúdos e graúdos uma divertida hora do conto. O próximo “Sábados a Contar” terá como protagonista o livro “Um Milhão de Beijinhos” de Elsa Lé. Recomendada pelo Plano Nacional de Leitura, esta é uma história simples e bonita sobre o amor de uma filha pelo seu pai. Descubra um mundo cheio de cores e fantasia.

Entre a luz e o silêncio

Porto | concerto | 5 mar.: 18h | M/6

Melodias e partituras invadem a Casa da Música do Porto nos primeiros dias de março. O maestro Baldur Brönnimann conduz a Orquestra Sinfónica do Porto, num concerto marcado por composições modernas. O reportório inclui peças como “Lontano” de Gyorgy Ligeti, “Void” de Rebecca Saunders e “Sinfonia nº 1” de Henry Dutilleux.

Primavera futebolística

Porto | espetáculo | 6 mar.: 11h | 0 a 4 anos

O Museu Futebol Clube do Porto abre as suas portas aos dragõezinhos que queiram dar as boas-vindas à primavera. Os pássaros cantam, as flores desabrocham e os dias ficam mais compridos. Num espetáculo feito a pensar nos mais novos, abordam-se as transformações que sucedem nesta altura do ano, recorrendo à música.

TikTok fora do ecrã

Lisboa | espetáculo | 5 mar.: 15h | M/6

Os maiores tiktokers reúnem-se para um espetáculo único no Cineteatro Capitólio. Em “Criadores de TikTok - Show”, o público está convidado a dar um passinho de dança ao som das suas músicas favoritas. Contanza Ariza, Rafael Santos, Leonor Filipa e Rodrigo Alves encabeçam um espetáculo que permite aos criadores de conteúdo saírem do ecrã.

Branca de Neve e os Sete Anões

Lisboa | cinema | 5 mar.: 15h | M/4

“A Branca de Neve e os Sete Anões” chega à Cinemateca, numa sessão dinamizada pela Monstrinha. Este clássico converteu-se num dos maiores sucessos de bilheteira da Walt Disney, integrando o imaginário de gerações. Entre o beijo do verdadeiro amor e as tropelias de sete personalidades fortes, eis uma longa-metragem a não perder.

Quando era pequenino…

Lisboa | oficina | 6 mar.: 10.30h | M/6

O Museu de Lisboa - Palácio Pimenta dinamiza uma visita interativa, dedicada a avós e netos. O objetivo está em descobrir as inúmeras histórias da capital escondidas no museu. O António e a Júlia são as personagens que guiam esta viagem no tempo. Espera-se que haja muita vontade de começar diálogos por “quando eu era pequenino…”.