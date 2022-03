No início do mês, Sintra volta a ser a capital da gulodice. Depois de dois anos de interregno devido à pandemia, o Festival do Chocolate de Agualva e Mira Sintra está de regresso para a sua sétima edição. De 4 a 6 de março, o Largo da República enche-se do doce aroma do cacau, convidando todos os visitantes a provar deliciosas iguarias.

40 stands juntam-se no mesmo espaço para celebrar aquele que já é um evento icónico do concelho. Guloseimas, bombocas, morangos com chocolate derretido, fondue e muitos outros doces à base de chocolate saem à rua para colocar um sorriso na cara de miúdos e graúdos.

Além de adoçar o palato, os transeuntes podem desfrutar não só de diversos comes e bebes, mas também de espetáculos. O evento conta com momentos musicais protagonizados pela Fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém, pela Banda Filarmónica de Mira Sintra e pelo saxofonista Fábio Rangel. Encontram-se ainda previstos duas sessões de música ligeira.

O programa das festas também não esquece os mais novos, que têm à sua disposição carrosséis e outras diversões. Quer conhecer a divertida Senhorita Bombonette ou a simpática fada achocolatada? Alguma vez viu um cozinheiro em andas? Neste festival, não existem impossíveis.

A entrada no evento é livre, apenas necessita de pagar aquilo que consumir. O primeiro dia de animação tem início às 18h e estende-se até à meia-noite. No sábado e no domingo, o evento arranca ao meio-dia, terminando à meia-noite e às 21h respetivamente. Aproveite as festividades de fazer crescer água na boca.