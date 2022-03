Pedro Almodóvar protagoniza ciclo de cinema no Teatro Municipal de Ourém

No Teatro Municipal de Ourém, março é sinónimo de homenagem a Pedro Almodóvar. A instituição apresenta um ciclo de cinema composto por quatro das obras mais emblemáticas do realizador espanhol, em exibição na Sala Estúdio.

As sessões integram uma programação recheada, com eventos planeados para todo o mês. Desde um ciclo de concertos, em parceria com a Associação Cultural Albardeira, a conferências e espetáculos, o teatro oferece arte para agradar a qualquer um.

Aponte já no calendário e conheça algumas das obras que consagraram Almodóvar como ponto de referência da sétima arte. Os bilhetes já se encontram à venda no site da BOL.

Tudo Sobre a Minha Mãe | 2 de março, 21.30h

Premiado com o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro nos anos 2000, “Tudo Sobre a Minha Mãe” narra a história de Manuela, uma mãe que perde o filho num trágico acidente. Tal acontecimento constitui o ponto de partida para tentar reencontrar o pai do rapaz, com quem não contacta há anos. Uma longa-metragem cheia de reviravoltas, onde novas definições de família se encontram em destaque.

Falar Com Ela | 9 de março, 21.30h

“Falar Com Ela” converteu-se numa das obras mais aclamadas de Almodóvar, conquistando críticos e audiências. O filme segue uma dupla de homens que formam amizade ao acompanharem duas mulheres em coma. Entre flashbacks, o presente, passado e futuro dos personagens cruza-se, culminando num curioso desfecho. Rejeitam-se noções rígidas de género e identidade em prol de uma narrativa surpreendente.

Volver | 16 de março, 21.30h

Em “Volver”, o realizador volta a debruçar-se sobre o universo feminino ao abordar três gerações de mulheres. As irmãs Raimunda (Penélope Cruz) e Sol (Lola Dueñas) reúnem-se após a morte da sua mãe durante um incêndio. Assim começa uma jornada de reconciliação com a terra natal, as raízes e a figura materna. No meio da mentira e da bondade, encontra-se uma enorme vitalidade que transparece neste regresso às origens.

Mães Paralelas | 23 de março, 21.30h

A mais recente produção de Pedro Almodóvar retrata duas mães, cujos destinos acabam entrelaçados ao dar à luz no mesmo hospital. Além da cor e exuberância características do cineasta, a histórias honra as inúmeras vítimas da guerra civil espanhola, ainda hoje desaparecidas. “Mães Paralelas” valeu a Penélope Cruz uma nomeação para Melhor Atriz nos Óscares de 2022.