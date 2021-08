Vem aí o Dia Mundial de Brincar na Areia: já sabe como celebrar?

O Dia Mundial de Brincar na Areia surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos da América como “Play in the Sand Day”, mas rapidamente a efeméride foi adotada por outros países, incluindo Portugal.

Neste dia costumam realizar-se concursos de esculturas na areia, jogos de futebol ou voleibol na praia e até caminhadas, mas existem muitas mais atividades que pode fazer com as crianças.

Como brincar neste dia?

Esta data é a desculpa ideal para levar os miúdos à praia e brincar em família, porque afinal brincar na areia pode ser para qualquer idade. quem sabe se não constroem a melhor escultura de areia alguma vez vista! A imaginação e a criatividade darão, com certeza, asas ao projeto.

Esta é também uma oportunidade excelente para visitar uma cidade de areia, na Lagoa, a Sul, onde além de estar rodeado de obras impressionantes. Vai poder colocar mãos à obra, em oficinas, e passar um dia diferente em família!

Outro lugar incrível para conhecer neste dia é o My Candy Beach – Um Bar de Praia Rosa, em Vilamoura. Um verdadeiro oásis onde vai poder brincar com areia cor de rosa!

Pode aproveitar os momentos na areia para aprimorar as capacidades dos mais pequenos. Ajude o seu filho a aperfeiçoar a letra, ou a fazer desenhos na areia. Esta acaba por ser uma forma saudável e divertida de treinar.

E por que não celebrar o Dia Mundial de Brincar na Areia entre a terra e o mar? Aprecie uma paisagem extensa e arenosa, na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto.

Hora de aprender

Há algumas curiosidades sobre a areia que pode transmitir aos miúdos a propósito deste dia: a areia é constituída de pedras e conchas que foram degastadas pela natureza em pequenos grãos; a areia é quase puramente quartzo; as pedras, os seixos e as areias nas praias são lá colocadas pelas ondas; a areia das ilhas e de locais tropicais é muita rica em cálcio, uma vez que as conchas são transformadas em areia nesses locais.

Peguem nas pás e nos baldes, coloquem mãos à obra e divirtam-se!