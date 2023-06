Lisbon Marriott Hotel

O Lisbon Marriott Hotel é um dos hotéis da cidade que oferece essa possibilidade nos últimos anos e este tem uma novidade: os novos pacotes Pool Acess e Pool Brunch vão estar disponíveis até 8 de outubro.

Para quem quiser apenas aproveitar a piscina, o Pool Acess dá acesso a um dia na piscina, de junho a agosto, entre as 11h e as 19h. O preço é de 30€ nos dias de semana e 35€ nos fins de semana.

No Pool Brunch, além da piscina tem ainda um brunch no restaurante Citrus, que inclui um cocktail de vinho rosé à chegada.

Lisbon Marriott Hotel créditos: divulgação

A carta volta a ser assinada pelo chef Dominic Smart onde se destaca uma seleção de pães artesanais com manteiga e azeite virgem, iogurtes com cobertura de granola, crumble ou frutas frescas cortadas, nas entradas. Há ainda buffet de saladas, gaspacho, carne de porco com salsa de malagueta e ananás, camarões e tagliatelle de courgette, ovos Benedict, ovos Florentino, Ovos Royale, ovos Sardou e Ovos Netuno. Há um bar de gelados com oito sabores à escolha e ainda miso de gengibre e maracujá, tarte de requeijão, ananás e gengibre e salada de frutas.

A edição deste ano conta também com uma seleção de música lounge, chillout, deep house e disco criada pelos DJs Booster, Cardana, Carlos Ferreira, Daveed e SYNC, das 13h00 às 17h00.

O brunch volta a ser servido aos sábados e domingos, das 12h30 às 15h30 com acesso à piscina das 12h30 às 18h30 e tem o valor de 59€ por pessoa. Até aos quatro anos, as crianças não pagam e dos cinco aos 10 anos têm 50% de desconto.

A reservas devem ser feitas pelo 21 723 54 00 ou sara.matias@marriotthotels.com.

Upon Lisbon

Depois de uma experiência positiva em 2022, o rooftop do Upon Lisbon, volta a ser um dos locais de eleição para aqueles que queiram passar uma tarde de verão com piscina e vistas desafogadas sobre a cidade que inclui o programa Pool&Brunch.

A grande novidade deste ano é a possibilidade é a opção de um menu vegan, onde se destacam croissants e panquecas vegan, iogurte de soja com compota e granola e húmus com palitos de cenoura e pepino.

créditos: divulgação

O brunch tem o valor de 18€ por pessoa e é composto por uma tábua com vários tipos de pão, croissants, panquecas, queijo, iogurte, fruta e doces sendo possível complementá-lo com ovos - destaque para o ovo mollet em bolo do caco em tinta de choco, salmão fumado e abacate laminado, uma das novidades - um torricado (há dois à escolha) ou burrata ao molho pesto com tomate seco e cherry, outra das novidades desta edição.

Para uma maior comodidade, estão disponíveis dois turnos. O primeiro é das 11h30 às 14h e o segundo das 14h30 às 17h. As toalhas estão incluídas.

SUD Pool Lounge

A piscina infinita do SUD Pool Lounge, junto à ponte 25 de Abril, voltou a abrir ao público no passado dia 2 de junho. Localizado na parte superior do SUD Lisboa Terrazza, o Pool Lounge conta com uma piscina de água salgada, numa inspiração internacional em locais como Saint-Tropez, Mykonos ou Formentera.

Com uma carta inspirada nos melhores sabores da cozinha mediterrânica e uma cuidada seleção de vinhos e champanhes, este é também um espaço que convida a ficar para um cocktail de fim de tarde.

Este ano é possível usufruir do programa SUD Pool Experience com reserva nos sete dias anteriores à data pretendida. O valor é de 95€ por pessoa, e o horário de funcionamento é entre as 10h e as 18h, e em horário prolongado aos domingos com a Sunset Pool Experience até às 21h.

créditos: divulgação

O valor inclui lugar garantido de espreguiçadeira ou poltrona durante todo o dia, um serviço de snacks finger food com sumo natural e café a partir das 11h30, e outro de snacks ligeiros com flute de espumante ou cocktail a partir das 16h. Acresce ainda um serviço de águas Healsi e a utilização livre de balneário, cacifo, toalha, roupão e chinelos.

No período da manhã o espaço disponibiliza um serviço de finger snack das 10h às 12h para clientes do espaço que não queiram frequentar a piscina. Quem preferir desfrutar apenas da piscina, pode dirigir-se ao local, sem reserva, mas sujeito à disponibilidade de lugar. O valor é de 55€ para o uso de dia inteiro e garante o uso de balneário, cacifo, toalha, roupão e chinelos.