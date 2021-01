#UmMARdeDicas é a nova plataforma criada pelo MAR Shopping Matosinhos para oferecer horas de conteúdos de lazer e entretenimento para as famílias experimentarem no conforto e na segurança das suas casas.

Ateliês de educação ambiental e de artes plásticas para as crianças, a maioria dos quais com o tema da promoção da sustentabilidade, horas do conto, workshops e showcookings para pais, avós, tios e amigos e, ainda, várias dicas de saúde e de cuidado com o ambiente – é um mar de experiências agora acessíveis sem scroll, num único local, e de forma gratuita.

As receitas tradicionais do masterchef Afonso Vilela ou saudáveis e fit do ginásio Fitness UP prometem fazer as delícias dos fãs da cozinha. Mas há mais, muito mais.

No separador “MAR Shopping Home Experience” é possível encontrar projetos de UpCycling para começar a praticar este conceito de vida sustentável, dicas da maquilhadora e influencer Marta Flores para uma make-up para um dia a dia com máscara, o nosso fiel acessório por ainda vários meses, e ainda dicas de moda para quem hoje vive em teletrabalho pela instagramer Bárbara Marques.

Para os mais pequenos, está ainda acessível toda a programação dos “Dominguinhos”, o seu programa de domingo de manhã favorito há vários anos, as oficinas Lego Fun Factory e toda a animação do último Natal.

Para os fãs de um estilo de vida sustentável, com menos deslocações, desperdício e maior poupança de recursos, #UmMARdeDicas dispõe de várias soluções a adotar em casa, na cozinha, no escritório, nas compras, entre outros.