Uma semana cheia de aventuras: cinco programas para fazer com a família e amigos

A autodescoberta de “Belfast”

Vila do Conde | cinema | 17 mar.: 21.30h | M/12

Um dos nomes mais promissores dos Óscares de 2022 chega ao Teatro Municipal de Vila do Conde. Escrito e realizado por Kenneth Branagh, “Belfast” narra a história de um menino de nove anos, que vive a sua infância na tumultuosa Irlanda do final dos anos 60. Episódios de riso, amor e perda pontuam a vida de um protagonista, em plena fase de autodescoberta.

Quando o Homem aprendeu a ser Homem

Vila Nova de Foz Côa | exposição | até 12 mai.: 9h-18h | M/0

A exposição “Arte Pré-Histórica: Da Rocha ao Museu” chega ao Museu do Côa para ilustrar os primeiros passos do Homem a descobrir-se como Homem. Depois de passar pelo Museu Nacional de Arqueologia de Madrid, a mostra assinala o centenário de uma das primeiras exposições a abordar a arte pré-histórica, em 1921. Em Portugal, é possível observar um total de 270 peças.

Viagem ao mundo dos sentidos

Santa Maria de Lamas | visita e oficina | 2.ª a dom.: 09.30h-12.30h, 14h-17.30h | M/0

Visitar o Museu de Lamas transformou-se numa jornada através dos sentidos. O público está convidado a conhecer sons, texturas, cores e cheios que caracterizam a instituição, através de uma visita sensorial. Entre a pré-história e o contemporâneo, passa-se em revista o legado de um povo, presente ao longo de todo o acervo museológico.

Ritmos e batuques

Lisboa | workshop | 16 Mar.: 17h | M/0

No âmbito do programa Bairros Saudáveis, a Biblioteca de Marvila recebe uma oficina centrada no tambor. Entre ritmos e batuques, as crianças encontram-se envolvidas num divertido ambiente sonoro, com o intuito de estimular a aprendizagem. A atividade está integrada na matriz educativa do programa, que prioriza o bem-estar e qualidade de vida de territórios vulneráveis.

Na margem da música

Palmela | exposição | 3.ª a Dom.: 10h-12.30h, 14h-18h | M/0

Em março, o Museu da Música Mecânica recebe a exposição temporária “Na Margem da Música”, uma homenagem àquilo que torna diversos músicos únicos. O plural e o singular unem-se para criar harmonias, semelhantes a uma partitura musical. Abrem-se os ouvidos, à medida que os visitantes são convidados a parar, sentir, sonhar e reviver.