Uma noite como convidados na casa de Mila Kunis e Ashton Kutcher? Sim, e vão abrir as reservas

A casa de hóspedes de Mila Kunis e Ashton Kutcher está agora na Airbnb. O casal, junto há oito anos, vai oferecer uma escapadinha aos hóspedes que reservarem a sua casa de praia em Santa Barbara, no estado norte-americano da Califórnia, através da Airbnb.

De acordo com a plataforma de reservas de alojamentos, “Mila e Ashton abrem a sua casa para fomentar a conexão e criar uma oportunidade inesquecível de uma noite única e juntam-se à comunidade global de anfitriões na plataforma”.

Desta forma, a 16 de agosto, às 18h00, “as famílias de quatro pessoas que queiram solicitar uma reserva para uma estada de uma noite no sábado, 19 de agosto, na casa de hóspedes de um dos casais mais emblemáticos do mundo podem fazê-lo em airbnb.pt/ashtonandmila por 0 euros. Para celebrar a parceria, a Airbnb fará um donativo único à Thorn”, informa a plataforma.

créditos: Katya Grozovskaya

Ainda de acordo com a mesma fonte, “durante a estada, os hóspedes poderão passar algum tempo com Mila e Ashton e desfrutar de alguns dos seus passatempos favoritos, tais como molhar os pés na praia, caminhar pelos trilhos próximos e apreciar as vistas panorâmicas da costa; passear pela rua até às lojas e restaurantes locais a poucos minutos da casa; passar o serão a jogar jogos de tabuleiro, adivinhas e muitos outros passatempos em família”.

A casa, é descrita como um bungalow frente à praia, com dois quartos, cozinha integrada na sala, casas de banho, hidromassagem ao ar livre, lareira e wi-fi, além de equipamentos de segurança.

Milena Markovna "Mila" Kunis, nascida em 1983, é uma atriz e modelo ucraniana radicada nos Estados Unidos. Ficou conhecida por interpretar Lily no filme Cisne Negro, papel pelo qual lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante e o Prémio Marcello Mastroianni de “Melhor Atriz Revelação”, no Festival de Veneza.

Christopher Ashton Kutcher, nascido em 1978, é um ator, produtor de televisão e investidor norte-americano, conhecido pela sua interpretação dapersonagem Michael Kelso na sitcom That '70s Show, da Fox e em Two and a Half Men no papel de Walden Schimdt.