O início começou com uma mochila às costas. Era desta forma que os irmãos D'Eça Leal, fundadores do grupo Independente começaram a fazer e a ganhar gosto por viagens.

Foi daí que surgiu a ideia de criar um espaço onde fosse possível redefinir a hospitalidade portuguesa, criando um conceito que refletisse as suas próprias experiências ao mesmo tempo que querem mostrar um lado mais cool e descontraído, mas com um sentimento de família.

Criar espaços criativos e inovadores numa das principais cidades portuguesas foi também um objetivo através de mobiliário vintage e obras de arte únicas.

No caso do novo Independente Lisboa-Bica, o hotel localizado na Rua de São Paulo, junto ao Cais do Sodré, está instalado numa antiga pensão construída em 1849. Fruto de uma intensa recuperação, aqui encontramos uma forte ligação entre as culturas portuguesa e asiática.

créditos: Divulgação

Assim, o hotel tem 41 quartos, com diversas tipologias onde se destacam os quartos familiares, que personificam a filosofia e a simplicidade do design de interiores japonês. Cada quarto apresenta uma estética funcional e minimalista, com mobiliário de peças feitas à medida, de madeira sustentável e renovável, flatscreens e um mini-bar que junta produtos japoneses com antigas marcas tradicionais portuguesas.

As obras de arte que fazem parte da decoração dos quartos e espaços comuns são da autoria de artistas do espaço de criação artística Manicómio, dedicado à capacitação e reinserção psicossocial e profissional de pessoas com experiência de doença mental através da arte.

créditos: Divulgação

Em termos de espaço gastronómico, o restaurante Bica-San conta a história de uma viagem imaginária de um "Gajo da Bica" (Bica-San), que viaja para o Japão. Ao conviver com os japoneses, adapta lentamente os seus petiscos favoritos, substituindo os ingredientes portugueses por elementos como dashi, soja, arroz e alimentos perfumados. De regresso a Portugal olha para o país através de uma "lente" japonesa.

créditos: Divulgação

O restaurante Bica-San está aberto a todos e não apenas a hóspedes, onde se destaca uma izakaya – um bar informal japonês -, um café e um yakitori - restaurante de grelhados japoneses – com decoração contemporânea.

Na carta figuram petiscos portugueses inspirados no intercâmbio mercantil português com o Japão, acompanhados por uma seleção de vinhos. Há um menu all day dining e a possibilidade de experimentar um menu de pequeno-almoço oriental.

créditos: Divulgação

Este é o quarto espaço do grupo que já detém o hostel Independente Lisboa no Príncipe Real, House of Sandeman - by Independente, em Vila Nova de Gaia, numa colaboração com a Sandeman e Independente Comporta.