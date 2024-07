Não há como o verão para nos trazer aquela vibe que nos carrega de energia para os restantes meses do ano. Ao pensarmos no verão, a época mais divertida do ano, encontramos um denominador comum: música (muita), amigos (ainda mais) e uma Coca-Cola bem fresca a acompanhar (sempre).

Com o verão soam os tambores do anúncio de muitos festivais de música. Para a Coca-Cola, o período mais quente do ano é de grandes parcerias com os melhores festivais de verão. Este ano de 2024 promete ser épico. Dando seguimento à plataforma de música global COKE STUDIO (onde encontramos intérpretes como Afroto, Cat Burns, Imagine Dragons ou Nasty C), a Coca-Cola garante uma parceria muito especial com a estrela da música colombiana Karol G, com a oferta de bilhetes VIP exclusivos para assistir ao primeiro concerto da artista em Portugal na Meo Arena, a 7 de julho.

Este é um momento de festa para os muitos fãs de Karol G, autora de sucessos como Contigo, Que Chimba de Vida, S91 ou Gatubela. Não é para menos, a cantora colombiana soma e segue. Depois de bater recordes no streaming, consagrou-se a “Mulher do Ano de 2024” para a revista norte-americana Billboard. Em Portugal, uma das maiores estrelas da música latina, irá lançar uma nova música em parceria com a Coca-Cola e que será cantada pela primeira vez ao vivo em Lisboa.

Ofertas e mais ofertas

Para além do concerto “Mañana Será Bonito” da Karol G na capital portuguesa, a app da Coca-Cola preparou-se para nos surpreender ao longo dos próximos meses, com a oferta de bilhetes, e experiências exclusivas, para os melhores festivais de música nacionais e internacionais. Mas, há mais: não vão faltar prémios épicos como Colunas à prova de água, Headphones wireless, Vinyl MP3, entre outros.

Como participar?

Participar na campanha de verão é mega simples. Basta aceder à Coke App, fazer scan do código QR que está na embalagem de Coca-Cola, Sprite ou Fanta, guardar o talão de compra (vai ser pedido para receber os prémios) e colecionar pulseiras virtuais através do jogo "The Endless Catcher". Quantas mais pulseiras colecionarmos melhores são os prémios a que nos podemos habilitar.

Rumo ao Sudoeste

O verão Coca-Cola não fica por aqui. Este ano a Coca-Cola vai voltar a contar com um espaço de ativação naquele local que, todos sabemos, é um destino obrigatório quando chega o mês de agosto. No Sudoeste, a Coca-Cola vai ter um lounge onde é possível viver momentos de descontração e um bar para nos refrescarmos. Vão ser quatro dias de festival repletos de surpresas…e Coca-Cola, Fanta e Sprite para acompanhar, entre outros, Anitta, Don Toliver, Martin Garrix e Da Wease, os cabeças de cartaz da edição de 2024

Até dia 31 de agosto a Coca-Cola dá mais ritmo ao nosso verão.