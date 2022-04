Um programa para cada dia da semana: saiba como encher os dias de trabalho de atividades de lazer

Aqui há gato!

Vila Nova de Cerveira | espetáculos | 12 abr.: 10h15, 11h15 | M/0

A Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira apresenta o espetáculo “Afinal… o Gato!”, endereçada a todos os bebés. O gato brinca na rua como se estivesse na cama. É a partir daqui que tudo começa. Mas afinal onde está o gato? Dentro do sapato? Dentro do poema? Dentro do livro? Assim começa um divertido jogo de escondidas, endereçado a todos os bebés.

Gota a gota

Porto | exposição | 3.ª a dom.: 9.30h-12.30h, 13.30h-17.30h | M/0

Cada vez mais, a água é um recurso que devemos valorizar ao máximo. Porque não levar miúdos e graúdos num divertido passeio ao Pavilhão da Água no Porto? Este espaço completamente renovado é o local perfeito para explorar variadas experiências científicas sobre os fenómenos relacionados com os recursos hídricos.

Amália em exposição

São João da Madeira | exposição | 1 a 30 abr.: 3.ª a sáb.: 10h-12.30h, 14h-17.30h | M/0

Em “Calçar o Fado”, o Museu do Calçado dedica uma exposição ao ícone da música portuguesa Amália Rodrigues. Nesta visita, o participante ficará a conhecer a vida artística e privada da fadista, através de diversas peças que marcaram presença no seu quotidiano. No fim, os participantes serão desafiados a criar um dos seus sapatos.

Memórias (quase) perdidas

Guarda | exposição | até 11 abr.: 2.ª a 6.ª: 9h-19h | M/0

Dia 11 é a última oportunidade para ver a exposição “Memórias (quase) perdidas” na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço. Alexandre Costa apresenta uma mostra focada em pensar a memória. A vida está cheia de referências a pessoas, lugares e momentos, muitas vezes apagados pelo azar ou pela passagem do tempo.

Coelho lunar

Lisboa | oficina | 12 abr.: 10h-12.30h | 7 aos 10 anos

As férias da Páscoa no Museu do Oriente apresentam um variado leque de atividades. Em “O Coelho que Vive na Lua”, os participantes são convidados a viajar até ao Oriente para perceber porque é que tantas lendas se focam na lua e no coelho. Talvez na próxima lua cheia este amigo de orelhas grandes já esteja bem à vista!