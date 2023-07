Levar os patudos de férias é, cada vez mais, o novo normal. Contudo, há que ter consciência do que é necessário garantir para que, do ponto de vista logístico e de respeito para com toda a comunidade, tal decorra de modo seguro e confortável para todos. Este guia prático, criado por Tiago Magalhães, veterinário da ZU, diz-lhe tudo o que precisa de saber para viajar mais tranquilo e em segurança com o seu animal de estimação

Photo by Xan Griffin on Unsplash