O programa tem início a 8 de setembro, às 18h00, com a dupla Janeiro e Kyle Quest, numa jam ao vivo que promete transportar todos os que rumarem ao Sky Bar by Seen (Avenida Liberdade, n.º 185) para dentro da sua bolha criativa, numa experiência imersiva dentro do seu estúdio de produção musical. Passando pelo universo do House, Jazz, R&B e Pop, os dois músicos e cantores vão apresentar uma sessão totalmente improvisada, de acordo com o que estiverem a sentir e a pensar no momento da atuação.

Viagens sonoras únicas e irrepetíveis, as várias live sessions têm hora marcada, das 18h00 às 21h00, em diferentes dias dos meses de setembro e outubro.

De acordo com a organização, “brevemente será anunciado o programa completo, com as próximas datas e duplas de músicos das live sessions, que incluem DJ set em duplas improváveis, sessões especiais com percussionista, baixista e instrumentos de sopro e ainda DJ set acompanhado de voz ao vivo”.

As reservas podem ser efetuadas através do e-mail reservas@seenlx.com