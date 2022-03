O mês de março está a chegar e a Selina, marca hoteleira direcionada para millennials e jovens da Geração Z, propõe um cartaz muito particular para o Torto, bar de cocktails no antigo edifício árabe que aloja o Selina Navis Cowork, no Porto.

Ao longo de 30 dias, as propostas musicais deste espaço estarão a cargo de mulheres que contribuem de forma direta para a discussão das convenções de género, dentro do universo da música.

Até 31 de março, com a curadoria de Ana Pacheco, serão inúmeros os DJ sets que terão lugar no Torto, sempre pelas 23h00, por nomes de referência, entre eles Rita Garizo, Supa, Inês Duarte, Bruma e Rosário Kolektive.

Conhecido por primar pela “imperfeição”, o Torto propõe-se a facilitar uma necessária discussão mais próxima e atenta sobre o padrão e a sua ordem instituída na sociedade, apresentando-se assim como mais um espaço que promove o lançamento de questões, apoia e dá expressão a minorias que necessitam de um espaço público de debate e troca de ideias.

Inaugurado em setembro do ano passado, o Torto é mais do que a soma das suas partes. É um espaço singular na Cidade Invicta que procura proporcionar um serviço cuidado e atento com cocktails de autor e finger food para partilhar com amigos, contando com uma programação eclética que abraça uma diversidade de estilos musicais.