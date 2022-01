Ficam a faltar poucos dias para se poder visitar a “Photo Ark”, a exposição mais visitada da National Geographic de sempre, que está patente no Nova Arcada, em Braga.

A mostra fotográfica está patente até dia 12 de janeiro de 2022, no piso 1, e os bilhetes podem ser comprados à entrada da exposição.

São 81 das mais emblemáticas fotografias de Joel Sartore, um dos fotógrafos mais icónicos da National Geographic, de várias espécies em extinção, algumas delas até já extintas.

créditos: Joel Sartore

A Photo Ark é um projeto que nasceu do objetivo de Sartore de sensibilizar as pessoas a preocuparem-se com o facto do planeta poder vir a perder metade das suas espécies até ao fim do século.

O projeto fotográfico pioneiro arrancou em 2005 e tem vindo a documentar espécies antes da sua extinção, tendo já mais de 11.700 espécies fotografadas.