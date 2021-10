Os dias 30 e 31 de outubro marcam o regresso do Sea Salt Collective ao hotel You and the Sea, na Ericeira.

Ao longo dos dois dias, das 12h00 às 23h00, a iniciativa que junta marcas portuguesas, workshops, comida, cocktails e cinema ao ar livre realiza a última edição de 2021 sob o mote do Halloween.

Criado para celebrar criadores, marcas e artistas locais e proporcionar mais eventos culturais à Ericeira, nesta edição as marcas Luna Home Decor, Senhor Rito, Espacio Hurfa, e Canté juntam-se à mostra de produtos nacionais disponíveis no certame.

créditos: Sea Salt Collective

Para lá das compras há workshops, um espaço dedicado aos mais pequenos com pinturas, jogos e caças ao tesouro, e ainda a atuação de Ritmos Cholulteka, Dj mexicano que irá animar o dia de sábado ao som da Cumbia.

No domingo, o filme projetado no espaço ao ar livre está ainda envolto em mistério como a época exige, mas será também sob o mote do Halloween. Os petiscos e os cocktails serão preparados pela equipa do Jangada, o restaurante do hotel, com o selo de qualidade a que já habituaram quem os visita.

créditos: Sea Salt Collective

O Sea Salt acontece no La Barraque, jardim do You and The Sea, o cenário perfeito para esta celebração de portugalidade, com vista de mar, obras de Bordalo II e uma wooden wave para os mais radicais.

A entrada tem o valor de 2€ e os amigos caninos são muito bem-vindos.