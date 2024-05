O UberX Share chega ao mercado para robustecer o contributo da Uber na substituição de automóveis particulares por uma gama de opções de mobilidade multimodal partilhada, em complemento com o Transporte Público, e cada vez mais elétrica.

Ao optarem pela nova opção, que permite partilhar o veículo com no máximo mais dois passageiros, os utilizadores poderão receber um desconto de até 30% -- o desconto total só será aplicado se houver uma correspondência bem sucedida com outro utilizador.

A nova opção surge também como uma escolha mais sustentável por transportar mais pessoas em menos carros. A partilha de viagens contribuirá igualmente para a redução de emissões e de congestionamento nas cidades.

Se combinar a viagem com a de outros passageiros, poderá acrescentar no máximo até oito minutos à sua viagem.

Para os motoristas, o UberX Share significa aumentar o público-alvo dos seus serviços de transporte e ter uma opção na qual as viagens se tornam mais longas, pois são encadeadas por diversos utilizadores,, e nas quais recebem, no mínimo, o mesmo do que numa viagem UberX equivalente.

Centro de Excelência da Uber em Lisboa créditos: Divulgação

Presente em mais de 70 países, 10.500 cidades e 900 áreas metropolitanas, a Uber partilha alguns dos números mais marcantes ao longo destes 10 anos em Portugal. Ao longo de uma década, a Uber conectou 70 mil motoristas a cerca de 12 milhões de passageiros de 150 nacionalidades, resultando em mais de 200M de viagens em 195 cidades portuguesas.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Dezembro de 2023 referentes ao final de 2022, o serviço de transporte de passageiros TVDE teve um impacto económico significativo na mobilidade urbana de Portugal.

Desde 2013, a evolução do setor é notável, verificando-se um crescimento de 85% no emprego no setor do transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros. Este crescimento resultou na criação líquida de cerca de 13 mil empregos, totalizando atualmente mais de 28 mil postos de trabalho. Além disso, o número de empresas no setor duplicou, atingindo 21.7 mil, e o volume de negócios triplicou, crescendo 480 milhões de euros para os 711 milhões de euros, e um aumento da receita fiscal em 248%.

Em Portugal, os parâmetros melhor avaliados pelos utilizadores portugueses são “excelência do serviço”, “uma boa conversa” e “carro limpo e arrumado”. Já os principais destinos são viagens de e para o trabalho, aeroporto, restaurantes e bares, centros comerciais, atrações turísticas e hospitais e clínicas. A viagem mais longa de sempre começou na capital portuguesa e terminou no sul de França.

Recorde-se que o Uber Green, a solução de mobilidade a pedido sem emissões com maior cobertura geográfica a nível mundial, teve o seu lançamento global em Lisboa, em 2016.

A plataforma de mobilidade entrou no mercado português em julho de 2014 com a opção Uber Black. Em dezembro do mesmo ano, introduziu a opção mais económica, Uber X e, durante os 10 anos seguintes foi apresentando muitas mais opções aos seus utilizadores, como UberX, Uber Green, UberBLACK, UberComfort, Uber XL, UberReserve, UberPet, Uber Assist e, a partir de hoje, UberX Share no Grande Porto, Lisboa e Margem Sul.

As viagens UberX Share podem ser solicitadas em Lisboa, na Margem Sul e no Grande Porto já se encontram disponíveis na plafatorma.