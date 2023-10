Inspirada pela chegada da nova estação e de forma a trazer o aconchego e as cores do outono para dentro de quatro paredes, a Torres Novas acaba de adicionar novas tonalidades à sua coleção de toalhas de banho.

Os fãs das gamas Elegance (650 g/m²) e Luxus (550 g/m²), que se destacam pela seu toque suave, podem agora descobrir três novas cores permanentes: amarelo chic, cor-de-laranja e conhaque.

Com diferentes dimensões, estas estão disponíveis na versão individual ou em cojuntos de três peças (banho, rosto e bidé), podendo ainda ser conjugadas com tapetes de banho (755 g/m²) da mesma cor.

Recorde-se que a Torres Novas é uma marca portuguesa especializada em têxteis de banho e cujos produtos aliam tradição às mais modernas técnicas de confecção.

Descubra as colecções Torres Novas online ou no showroom da marca, localizado no Restelo, em Lisboa.