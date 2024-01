Inspirada pela beleza atemporal dos azulejos portugueses, a coleção Azulejo procura trazer uma abordagem única ao desconstruir os padrões típicos numa fusão harmoniosa de elementos geométricos e florais. Cada peça é pintada com cores que remetem aos tons mediterrânicos, criando uma sensação de frescura e vivacidade.

A conjugação do design, das cores e da resistência da porcelana resulta num serviço de mesa que procura celebrar a tradição e adicionar um toque contemporâneo a qualquer mesa.

"Com a coleção Azulejo, queríamos capturar a essência da nossa rica herança de azulejos portugueses e reinterpretá-la para se adequar à estética contemporânea", afirma Nuno Matos Cabral, Head of Creativity do Gato Preto, em comunicado.

A coleção já está disponível para compra nas lojas físicas e online, através site Gato Preto.