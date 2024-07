O Torel Avantgarde foi um dos nove finalistas nesta categoria, acabando por se distinguir numa amostra total de 177 nomeados, distribuídos por 22 categorias. "Este prémio representa o esforço conjunto da nossa equipa, que continua a proporcionar diariamente um serviço personalizado e de excelência, ao mais alto nível. Em nome do grupo Torel Boutiques, queria agradecer à equipa da Publituris, ao painel de júris e a todos os que votaram no Torel Avantgarde", afirma Ingrid Koeck, partner e porta-voz do grupo Torel Boutiques.

De acordo com a Publituris, estes prémios procuram "distinguir a excelência no Turismo" e, assim, atribuir o devido reconhecimento às "melhores empresas, hotéis e alojamentos, instituições, serviços e profissionais que se destacaram no setor do Turismo em Portugal no decorrer de 2023".

Pelas suas valências, o Torel Avantgarde é o único city resort 5 estrelas da cidade do Porto, oferecendo vistas deslumbrantes sobre o Rio Douro a partir das suas piscinas e SPA, mas também a partir do restaurante Digby, e das categorias de topo dos seus 60 quartos e suites, com terraços privados, banheiras e interiores inspiradores. Exemplo disso mesmo é a Maisonette exclusiva, inspirada em Alfred Hitchcock, que inclui um jardim com piscina privada e jacuzzi com vista de rio. O Torel Avantgarde é também o hotel dos artistas por excelência, ao reunir espaços que remetem a personalidades marcantes da história e aos seus universos criativos, vivências e estéticas.

Desde a sua abertura em 2017, o hotel portuense já havia angariado oito prémios nacionais e internacionais, voltando agora a confirmar o seu prestígio e notoriedade enquanto projeto pioneiro na hotelaria de luxo em Portugal.

Os vencedores dos Publituris Portugal Travel Awards foram eleitos por um painel de júri, assinantes da revista e subscritores da sua newsletter diária, e podem ser consultados online.