Se é apaixonado pelo mundo da decoração de interiores, então temos boas notícias para si. A The Cherner Chair Company é uma das mais recentes marcas norte-americanas a estar disponível em Lisboa.

A ideia de trazer a empresa para Portugal partiu dos fundadores da loja QuartoSala, que irá comercializar em exclusivo uma seleção de algumas das peças da autoria do designer Norman Cherner, onde se destacam as cadeiras, mesas ou bancos.

“A intenção de integrar a The Cherner Chair Company na nossa curadoria é a de dar resposta a uma procura crescente pela sofisticação e valorização dos espaços. Falamos de peças que têm um valor histórico intrínseco, que elevam os projetos de interiores que estão a ser desenvolvidos em Portugal”, dizem Pedro d’Orey e Clemente Rosado, fundadores deste projeto, em comunicado.

Recorde-se que a The Cherner Chair Company - batizada em homenagem à icónica cadeira Cherner - foi fundada na década de 1990 por Benjamin e Thomas Cherner. Esta foi uma forma que os filhos do famoso designer encontraram para manter vivo o legado do pai.

créditos: The Cherner Chair Company

Atualmente, o portfolio da marca conta com uma coleção de itens que cruza reedições de peças clássicas com novas criações da autoria de Benjamin Cherner, que decidiu seguir as pisadas do progenitor e enveredar pelo mundo do design e da arquitetura.

The Cherner Chair está disponível na loja da QuartoSala localizada no Príncipe Real.