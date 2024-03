Para muitos, férias durante a Páscoa são sinónimo de "all inclusive" e, por isso, partilhamos as recomendações do Club Med, pioneiro no conceito de tudo incluído premium.

Para os que não dispensam de uma ida ao Algarve

Para aqueles que preferem passar a quadra pascal perto de casa e com tradições portuguesas, o Algarve é uma opção que nunca desaponta. Momentos como a Procissão das Flores asseguram uma proximidade às festividades desta época. Por outro lado, o alojamento também é uma grande parte da experiência de uma escapadinha. O Club Med Da Balaia, na Praia Maria Luísa, garante proximidade às festividades, bem como uma grande variedade de atividades dentro do resort.

Quer seja para desfrutar da sua grande variedade de desportos, como ténis, golfe e até tiro ao arco, ou para dedicar alguns dias de relaxamento.

O Club Med Da Balaia ainda oferece programas de entretenimento para os mais pequenos, como o Baby Club Med, o Petit Club Med, o Mini Club Med + ou o Chill Pass Club Med.

Para os que aproveitam o Ski até ao último minuto

Com mais de 330 pistas ao longo de 600 km de terreno esquiável, o Val Thorens Sensations pode ser um bom para quem deseja tirar partido destas férias para esquiar nas deslumbrantes montanhas dos Alpes franceses. Os entusiastas dos desportos de inverno poderão desenvolver as suas capacidades no ski ou nas pranchas de snowboard. A estância do Club Med, Club Med Val Thorens Sensation, oferece uma série de atividades e comodidades para que a única preocupação seja decidir entre uma pista azul ou vermelha.

A oferta premium com tudo incluído do Club Med inclui aulas de ski e snowboard, incluindo o Ski Pass, além de uma variedade de diferentes atividades de montanha, desde motas de neve a boardercross, um percurso cronometrado, bem como desportos de interior como a escalada. Ao final da tarde, a melhor opção é ir ao Club Med Spa by Sothys para múltiplos tratamentos e, para terminar o dia, um chef excelente oferece uma experiência gastronómica única no L’Epicurious Gourmet Lounge.

Como a parte mais importante desta escapadinha é a neve, o Club Med oferece aos seus clientes uma Garantia de Neve. Se, durante a sua estadia, for a uma estância e verificar que 50% dos elevadores estão fechados, pode pedir para ficar noutra estância do Club Med onde haja neve mais abundante, segundo o comunicado da empresa.

Para os que buscam a natureza mais pura

No meio do Oceano Índico, na ilha privada de Sainte Anne, encontra-se o único e exclusivo Club Med Seychelles Eco-Resort, um destino ideal para se conectar com a natureza, quer em casal, desfrutando de alguns dias de desconexão, quer em família. O resort possui o prémio internacional Green Globe, que reconhece o compromisso do resort com o desenvolvimento sustentável, uma vez que se dedica a preservar a natureza e os tesouros das Seychelles.

Uma vez aqui, os hóspedes podem apanhar um catamarã para a ilha de La Digue, visitar Mahé, a capital, ou fazer mergulho e maravilhar-se com a vida marinha circundante. Também podem praticar diferentes desportos aquáticos, como mergulho, vela, snorkelling ou caiaque, ou optar pela sua grande aposta em desportos como o paddle, oferecendo aos seus clientes a possibilidade de melhorar a sua técnica nos vários campos. Para além disso, este resort conta com o Club Med Spa by Cinq Mondes onde poderá mergulhar numa atmosfera de bem-estar e rejuvenescimento graças aos seus tratamentos. Em termos de gastronomia, o Club Med Seychelles oferece aos seus hóspedes o Reef Beach Lounge, onde podem descobrir o menu à la carte de especialidades crioulas.

Para os que procuram a viagem de uma vida

Enquanto que uma viagem à República Dominicana é bem mais do que uma escapadinha de Páscoa, é uma excelente oportunidade para desfrutar de paisagens diferentes, praias paradisíacas e um sabor a verão que ainda não se vai sentir em Portugal. Michès, na costa leste, é uma das jóias escondidas a conhecer neste país, situada num ambiente natural inexplorado. O Club Med Michès Playa Esmeralda é um resort da Exclusive Collection com quatro aldeamentos de luxo distintos: o Explorer Cove, mais adequado para as famílias; o Caribbean Paradise, para os hóspedes mais ativos; o Emerald Jungle, para os que procuram uma experiência de bem-estar; o Archipelago para os casais.

A oferta de atividades dentro do resort inclui a experiência de bem-estar no Club Med Spa by CINQ MONDES, Kitesurf, Stand Up Paddle, Aulas de dança, entre outras. As possibilidades estendem-se além dos limites do Resort, como Observação de Baleias, a Viagem Cacao & El Seibo, ou uma viagem aos Tesouros escondidos de los Haitises. À semelhança dos restantes resorts, o Club Med assegura atividades adequadas a crianças de diferentes faixas etárias, para que nenhum dos membros da família fique de fora. A experiência gastronómica é um essencial em qualquer viagem, pelo que para além das várias opções de restaurante, a Secret Chocolate Room promete ser um sucesso entre os mais pequenos (e não só).