Cuidar de nós próprios em primeiro lugar, para podermos cuidar do outro, ligarmo-nos mais à natureza, para um futuro mais luminoso, são ações que precisam de estar sempre presentes no nosso dia a dia para conseguirmos atingir o equilíbrio.

E perceber, de uma maneira diferente e muito divertida, como a astrologia pode ser mágica, vai marcar a diferença nas suas relações.

Estes livros podem ajudar a alcançar tudo isso.

"A Solução para a Inflamação"

Um livro revolucionário que ajuda a descobrir que alimentos e comportamentos são mais nocivos para si e de que forma. Como a inflamação numa dada zona do corpo é bioindividual, ou seja, específica de cada pessoa, saber onde está posicionado no espetro da inflamação irá ajudá-lo a determinar a melhor forma de otimizar a sua saúde.

"Zen e a Arte de Salvar o Planeta"

Uma nova forma de viver e de trazer harmonia a nós próprios, aos nossos relacionamentos e à Terra. O último livro de um dos mais respeitados líderes espirituais do mundo, falecido há um mês.

À conquista da paz interior

Livros muito especiais que trabalham, com muita imaginação, o desenvolvimento do equilíbrio emocional das crianças.

"Os signos são f..didos"

Todos os signos são diferentes, e todos têm um ou outro aspeto mais lixado. Por isso mesmo, se durante a nossa vida lidamos com todos, convém sabermos com o que contar. Um livro muito divertido.

"Tarot Dourado: O Baralho Visconti-Sforza"

O baralho do Tarot Visconti–Sforza é um dos mais antigos e mais completos de sempre, remontando a meados do século. Um dos baralhos mais surpreendentes e deslumbrantes do mundo da tarologia.