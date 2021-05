Arrancou no dia 7 de maio o Programa Bairro Feliz do Pingo Doce através do qual cada loja da insígnia vai apoiar uma causa que promova um impacto positivo na comunidade onde se insere. Este programa destaca-se por incentivar os vizinhos a mobilizarem-se para inscreverem uma ideia que faça o seu bairro mais feliz. No final, serão novamente os vizinhos que irão votar para escolher a causa que cada loja Pingo Doce vai apoiar com até 1.000€.

As causas podem ser inscritas por grupos de cinco vizinhos ou qualquer entidade (Associações, IPSS, Fundações, Cooperativas, entidade pública ou privada, etc.), cujas áreas de abrangência são Saúde, Bem-estar e Desporto, Apoio Social e Cidadania, Cultura e Património, Turismo e Lazer, Educação e Ambiente e Causa Animal.

“Com o Programa Bairro Feliz queremos ser ainda mais activos na comunidade local e reforçar que a nossa relação com a vizinhança não começa nem acaba na porta de cada uma das nossas lojas. Somos parte do bairro e da vida do bairro. Celebramos juntos nos momentos de festa e apoiamos nos momentos difíceis. E em cada edição do Programa Bairro Feliz cada loja Pingo Doce tem 1.000€ para apoiar a causa que os seus vizinhos escolherem”, refere Filipa Pimentel, Coordenadora Nacional desta iniciativa que, após duas edições de âmbito regional, se estende agora a todo o território continental e à Região Autónoma da Madeira.

O Bairro Feliz divide-se em três fases:

Inscrição das causas: 7 de maio a 1 de julho

Avaliação por parte do Júri: 6 de julho a 17 de setembro

Votação nas lojas: 28 de setembro a 2 de novembro

Divulgação das causas vencedoras de cada loja: 3 de novembro

As entidades locais ou grupos de vizinhos têm até ao dia 1 de julho para inscrever a sua causa no site pingodoce.pt. Todas as candidaturas serão avaliadas por um júri que irá, posteriormente, selecionar duas causas finalistas que irão avançar para votação em loja. A causa mais votada receberá o montante necessário para a sua concretização, até ao valor máximo de 1.000€.

Recorde-se que o Programa Bairro Feliz se enquadra na Política de Responsabilidade Social do Pingo Doce, nomeadamente no pilar “Envolvimento com as Comunidades Locais”.