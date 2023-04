O Stool 60, que este ano comemora o seu 90º aniversário, vai ser homenageado com diferentes edições especiais. Esta foi uma forma que a equipa de design da Artek, jutamente com o estúdio de design Formafantasma, encontrou para celebrar o legado desta peça 100% finlandesa que se destaca pela simplicidade, informalidade e intemporalidade das suas formas.

Foi criado em 1933 pelo designer e arquiteto finlandês Alvar Aalto para a Artek, uma marca que fundou juntamente com a mulher e que, entre outras coisas, comercializa as suas peças de mobiliário.

Considerado um ícone do design, o banco de três pernas e assento circular é fabricado em madeira de bétula natural oriunda das florestas da Finlândia e a sua construção consegue aliar processos modernos à habilidade artesanal.

Stool 60 Kontrasti e Loimu by Arket

A edição Kontrati tem como objetivo celebrar a construção do banco. A inserção de folheados de madeira nas reentrâncias de cada perna assegura que a madeira de bétula recebe a flexibilidade necessária para se moldar à forma em L desejada. A marca recorreu a folheados de madeira tratada termicamente num tom contrastante para realçar a beleza desta inovação. As mesmas listas mais escuras do folheado surgem no assento, enfatizando o uso económico de sobras de madeira das pernas na construção do assento. Atualmente, tal como em 1933, o Stool 60 é feito inteiramente com uma matéria-prima e sem recorrer a carpintaria complexa. Esta edição chama a atenção para estas características de utilização responsável de madeira e design thinking holístico. Disponível em exclusivo n’ A Linha da Vizinha, em Portugal, a partir de março de 2023.

Revelando a beleza natural da bétula finlandesa e a sua diversidade, o Stool 60 Loimu (“chama” em português) é produzido a partir de uma variante rara de bétula que se apresenta um padrão granular ondulado e semelhante a uma chama. De modo a poderem dar vida à superfície em madeira, os clientes poderão completar o processo de envernizamento da madeira não tratada. Esta edição vai estar disponível a partir de setembro de 2023 numa edição limitada pela Natureza.

Stool 60 Villi: uma colaboração com o estúdio Formafantasma

O Stool 60 Villi, criado pelo estúdio Formafantasma, promove o uso mais alargado, selvagem e responsável da bétula finlandesa. Reavaliando os critérios atuais para a seleção deste tipo de madeira, esta edição destaca o impacto das alterações climáticas na floresta e as consequências crescentes para este tipo de produto. Características distintas, como as marcas mais escuras, os nós e os veios deixados por insetos colonizadores, estão a tornar-se cada vez mais prevalentes nas madeiras. Em vez de se esquivar destas alterações, o Stool 60 Villi (“selvagem” em português) apresenta uma nova seleção de madeira denominada “bétula selvagem”, que incorpora, sistematicamente, a beleza honesta e narrativa crucial da floresta no próprio produto. Ilimitado no alcance e tamanho da edição, será lançado a propósito do 90.º aniversário e tornar-se-á um produto permanente na gama da Artek a partir de 2024.

A edição Stool 60 Villi vai estar disponível a partir de setembro de 2023.