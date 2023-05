Ser Mamã está de volta cheio de atividades e muita diversão

"São dezenas de expositores e parceiros que se unem para apresentar as mais recentes novidades, através de workshops,

palestras, demonstrações, rastreios e um intenso Programa de Atividades, que no seu conjunto, fomentam a motivação e

o interesse por parte dos inúmeros visitantes", explica a organização em comunicado.

O Ser Mamã, juntamente com os seus parceiros, oferece nos dois dias do evento atividades como workshops, palestras e formações sobre temáticas da saúde como: aleitamento, segurança da mãe e do bebé, o cordão umbilical, e até mesmo rastreios gratuitos.

No evento é possível assistir a espetáculos de danças variadas, gratuitos, e participar em muitas atividades lúdicas que fazem parte de um programa das 10h00 às 20h00 cuidadosamente elaborado para o entretenimento de toda a família.

O espaço mágico do Ser Mamã: uma área onde estão localizados os insufláveis e onde decorrem ateliers de desenho e pintura, entre outras brincadeiras, totalmente gratuitos. Aqui, neste espaço, reina a fantasia e a animação.

O evento decorrer nos dois dias das 10h00 às 20h00.

O "Ser Mama" é de entrada gratuita para crianças até aos 12 anos. Para adultos e juniores, os bilhetes custam 3 euros para quem tem vale de desconto (válido para uma entrada, com apresentação obrigatória do vale) e 5 euros para que não tem o vale (válido para uma entrada, adquirida na bilheteira do Salão Ser Mamã).

Mais informação em www.sermama.pt