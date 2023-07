Como forma de antecipar a celebração do Dia dos Avós, que se assinala anualmente a 26 de julho, o Museu das Comunicações propõe uma atividade que promete divertir todos os membros da família.

A oficina "Código Família - Histórias de avós e netos" quer utilizar alguns dos seus objetos antigos, e que se encontram em exposição, para pôr avós e netos a contar histórias e criar verdadeiros momentos de partilha.

A televisão, por ser um aparelho que consegue unir estas duas gerações, vai ser o foco desta atividade onde avós e netos vão poder descobrir algumas curiosidades sobre este poderoso meio de comunicação. A melhor parte é que ambos vão ter a oportunidade de gravar e partilhar as suas histórias num autêntico estúdio de televisão.

Com uma duração de 60 minutos, esta sessão é direccionada para famílias com crianças a partir dos 4 anos e irá realizar-se no dia 22 de julho, um sábado, pelas 15:oo.

Uma vez que os lugares são limitados, todos os interessados devem fazer a sua pré-inscrição via temail e adquirir o seu bilhete, que terá um custo de 4€.