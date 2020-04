Na impossibilidade de comemorar a "Segunda-feira das Merendas" como tem sido tradição, a Câmara Municipal de Palmela desafia-o a, no dia 20 de abril, fazer um piquenique em casa e partilhar as suas fotos.

Esta iniciativa tem vindo a realizar-se na segunda-feira após o domingo de Pascoela e reúne a população num momento de convívio, em contacto com a natureza, no Parque Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela.

Este ano, devido à atual situação de saúde pública, não vai ser possível comemorar nos moldes habituais, mas o Município não quis deixar de assinalar este dia.

Por isso, convida-o a, nesta segunda-feira, a partir das 12h00, juntar a família, preparar uma boa merenda e fazer um piquenique em casa, incluindo também os animais de estimação neste convívio.

Depois, ao longo do dia, partilhe as suas fotos na página de Facebook Catavento e na do Museu Municipal de Palmela.

Esta é também mais uma iniciativa do Município para ajudar as famílias a passar bons momentos durante esta fase de confinamento.