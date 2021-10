Nos últimos dias do ano, o Savoy Palace transforma-se no “Cine Palace”, com uma programação diferenciada em cada uma das suas salas – Grand Ballroom, Jacarandá Lounge & Club e Galáxia Skyfood – além de salas privadas.

Os festejos iniciam-se a 30 de dezembro com a “Time to Party – Première” na Grand Ballroom, com um jantar buffet e muita animação.

A 31 de dezembro, as portas abrem-se à grande festa de estreia do “Time to Party – Official Release”. Numa conjugação de tons de preto, branco e dourado, a despedida de 2021 e a entrada em 2022 acontece em vários espaços do Savoy Palace. O jantar de gala e o acesso ao terraço para o espetáculo do fogo de artifício está garantido em todas as opções de jantar.

Na última noite do ano também será possível reservar a Private Room do Jacarandá Lounge & Club, com capacidade para até 30 convidados, desfrutando de um jantar privado, em família ou com amigos.

A grande receção ao novo ano terá lugar no Galáxia Skybar, com vista sobre a cidade e com o fogo de artifício em perspetiva 360º. Neste espaço, a festa “To be continued” inclui ceia, espetáculo pirotécnico e entretenimento e deixa em aberto as oportunidades e novas histórias para o novo ano.

Com valores a partir dos 180 euros para a sessão do dia 30 de dezembro e de 310 euros para o grande jantar de gala e fogo de artifício do dia 31 de dezembro, os bilhetes já podem ser reservados através do formulário disponível aqui.