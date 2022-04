Hoje, a tecnologia é parte fundamental para ajudar a resolver e a prevenir doenças, a manter-nos saudáveis controlando a nossa saúde, física e mental.

Para comemorar o Dia Mundial da Saúde, celebrado a 7 de abril, a SPC, empresa tecnológica especializada no desenvolvimento de produtos de eletrónica de consumo, divulga cinco dispositivos que tornarão a sua vida, em casa ou no trabalho, mais saudável e que ajudarão a controlar a sua saúde e o ambiente que o envolve.

Um medidor de CO2 permite saber-lhe quando deve ventilar a sua casa

Vive ou trabalha na cidade e procura melhorar a qualidade do ar em sua casa ou escritório? É sempre importante abrir as janelas para renovar o ar dos espaços, reduzir a humidade e alcançar uma temperatura mais agradável. Mas nas cidades, onde há mais tráfego, é importante medir os níveis de dióxido de carbono no seu ambiente e tomar medidas para os corrigir de forma que não lhe causem danos.

Os medidores de CO2 são importantes para que saiba quando deve ventilar a sua casa para melhorar os níveis de CO2, de humidade e temperatura. Com estes dispositivos pode ter a certeza de que está a tomar todas as precauções necessárias para um espaço saudável e equilibrado.

Os purificadores ajudam a livrar-se de bactérias, alergénicos e gases nocivos

Para quem sofre de alergias, as crises que ocorrem na primavera ou no outono, são difíceis de controlar. Mais ainda hoje, que as estações do ano estão diluídas e a época das alergias é durante todo o ano. Os purificadores são equipamentos perfeitos para estas situações.

Hoje, com o avanço da tecnologia, os purificadores são versáteis, para espaços maiores ou mais reduzidos, e muito eficientes removendo 99,95% dos alergénios, pólen, pó fino, gases nocivos, fumo e bactérias do ar. Podem ser usados em diferentes modos, inclusive durante a noite, e fazer parte do nosso dia a dia, garantindo uma qualidade de ar superior.

A luz UV-C presente em alguns modelos permite matar micróbios sem fazer mal a quem está no espaço, e o filtro HEPA 13 de alta eficiência ajuda a remover quaisquer partículas desagradáveis. Alguns modelos usam ainda um filtro de carbono que permite eliminar odores.

créditos: SPC

Pode tornar o ar interior menos seco, com recurso a um humidificador

Mas se o motivo das suas crises e irritabilidade de pele, prende-se com o ar seco, noutra categoria terá os humidificadores inteligentes, que podem incorporar tecnologia ultravioleta para alcançar ambientes de qualidade. Não só eliminam 99,9% das bactérias da água como garantem um ar menos seco.

Combata a insónia, ansiedade e depressão com aromaterapia

Por outro lado, disciplinas como a aromaterapia, que recorre a óleos de essências naturais, podem fazer muito pela sua saúde. Os difusores de aromaterapia podem ajudá-lo a aliviar os sintomas de ansiedade, a combater a insónia, a depressão e a asma, promovendo o seu bem-estar e fortalecendo as defesas do seu corpo.

Estes dispositivos podem funcionar durante a noite, melhorando o ambiente, graças à iluminação LED e às fragrâncias imanadas que, de acordo com cada aroma e função, irão influir positivamente na sua saúde.

Mantenha um check-up da sua saúde com as balanças inteligentes

Mas, mesmo com estes cuidados que pode ter, com o ar que respira, em casa ou no trabalho, deve manter-se atento ao seu estado de saúde. E isso é tão fácil. As balanças inteligentes não servem (só) para controlar o seu peso – pelo menos não apenas.

Oferecem uma análise completa de vários parâmetros diferentes, para que possa acompanhar o progresso do seu estado físico e ver onde precisa de melhorar. Como esta, uma balança inteligente que graças ao seu desenho inteligente e chip BIA, oferece 13 parâmetros diferentes para uma análise completa do seu estado de saúde e da sua evolução como conteúdo de água, IMC, taxa muscular, taxa de proteína, metabolismo basal, massa óssea, volume de gordura, peso corporal, idade física, tipologia do corpo e pontuação corporal.

Com esta informação fica com um quadro perfeito do seu estado, que poderá controlar sem nunca prescindir de uma consulta de rotina e exames periódicos com o seu médico. Porque a sua saúde não pode ficar para amanhã.