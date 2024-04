Para muitos, o desejo de fugir da cidade, mas sem sair dela pode parecer um cenário irrealista, mas, desde 2022, que o Saboaria tem dado provas de que esta é uma realidade possível de vivenciar em pleno Porto.

E tudo graças a Uri Maeir, Hillel Gassenbauer e Amir Madeson, três amigos de origem israelita que encontraram no número 564 da Rua do Bonjardim o local ideal para instalar este boutique hotel que dispõe de 28 apartamentos – que variam entre duplo, estúdio e suite – espalhados por dois pisos.

Os fundadores do Saboaria créditos: Alexandre Delmar

Assente num conceito de turismo slow-living, o Saboaria pretende ser uma segunda casa em plena baixa portuense onde o tempo se move a outra velocidade e os hóspedes são convidados a respirar fundo e a desligar do stress da vida quotidiana.

"Todos os nossos quartos estão equipados com tapetes de yoga para induzir ao relaxamento, temos pequenas surpresas que vamos fazendo ao longo da estadia, como uma essência de lavanda para colocar no travesseiro e induzir ao sono e, ao final da noite, deixamos um chá relaxante. O intuito é escapar ao ritmo da cidade", explica Diogo Duarte, diretor do alojamento, onde o preço médio por noite se fixa a partir dos 257€ para duas pessoas com pequeno-almoço incluído. Este pode ser desfrutado no piso térreo, entre as 07:00 e as 11:00, e disponibiliza opção buffet e à carta.

Um boutique hotel feito de história, aromas e muito charme

créditos: Alexandre Delmar

Todos aqueles que ficarem hospedados no Saboaria terão, certamente, a oportunidade de descobrir um pouco da sua história. O nome deve-se ao facto de, em tempos, aqui ter funcionado a Saboaria do Bolhão e onde se fabricava o famoso sabão azul e branco Offenbach utilizado na lavagem da roupa. "O sabão era fabricado e armazenado aqui e depois era vendido no Mercado do Bolhão, que fica a cinco minutos a pé", refere.

O amor por Portugal foi o que motivou os proprietários a recuperar e a transformar um edifício em ruínas, datado do século XIX, num boutique hotel de cinco estrelas. E, ao que parece, o grupo Tamar Hotels não vai parar por aqui, tendo na calha mais duas unidades no Norte do país, cuja inauguração deverá acontecer ainda deste ano.

"Privilegiamos o bem-estar e o luxo descomplicado", diz o diretor sobre a decoração discreta e em tons pastel idealizada para cada uma das suas acomodações que, ao estarem totalmente equipados, dão a sensação de aconchego típico de uma casa. Fazer um brinde com vinho do Porto ou deliciar-se com chocolates artesanais produzidos localmente são algumas das experiências que pode desfrutar ao longo da estadia.

"Queremos fugir ao conceito de hotel típico, do quarto com paredes brancas, e tentar trazer algumas características únicas de como é viver na nossa cidade e experienciá-la como um morador", frisa.

Alexandre Delmar

Devido à sua localização, este permite que todos aqueles que o visitam possam conhecer um pouco da cultura da cidade sem ter de percorrer grandes distâncias. A Torre dos Clérigos ou a Livraria Lello são apenas dois dos locais icónicos – e de paragem obrigatória – que pode descobrir a pé.

Spa, um recanto para relaxar como se estivesse no campo

créditos: Alexandre Delmar

Para trabalhar mente, corpo e alma, o Saboaria escolheu instalar o spa no jardim da propriedade. Tal como explica a responsável, esta é uma forma de "trazer o campo para a cidade" e permitir que os hóspedes possam experienciar momentos de calma, tranquilidade e bem-estar todos os dias da semana.

Neste pequeno edifício em pedra esconde-se um espaço de wellness onde os hóspedes são convidados a reconectarem-se consigo mesmos através dos diferentes tratamentos disponíveis ou sessões de banho turco. "Tentamos que o hóspede esteja no centro do Porto, mas que, depois da azáfama das tours, possa chegar, recolher e relaxar com toda esta envolvência da natureza", afirma Carina Brandão.

Os tratamentos faciais incluem opções direcionadas para o rejuvenescimento, antienvelhecimento e limpeza da pele, enquanto os corporais variam entre esfoliação e hidratação revigorante (160€/45min), tratamento reparador para pés (90€/45min) e tratamento do couro cabeludo, ombros e pescoço (90€/45min). Cada um deles é realizado com produtos D’Natureza – uma marca de cosmética portuguesa e orgânica feita à base de plantas aromáticas e medicinais – e também pode ser desfrutado no conforto do seu quarto e em casal se assim o desejar (300€/85min).

créditos: Alexandre Delmar

No menu também ainda vai encontrar sete massagens de assinatura que se adaptam a diferentes necessidades e são ideais para quem pretende algo mais personalizável. Um dos destaques vai para a Terapêutica Personalizada com óleo de massagem ou velas quentes (75-160€/25-85min) onde é possível optar por um efeito relaxante, profundo ou desportivo.

Para além do nome escolhido para o hotel, os proprietários fizeram questão de honrar a tradição da arte saboeira ao brindarem os clientes, no final de cada tratamento facial, com um sabonete sólido. "No fundo é um leite de limpeza à moda antiga", refere sobre esta unidose que permite dar continuidade à terapêutica escolhida no regresso a casa.

Enquadrando-se no segmento de luxo, o Saboaria permite ter acesso a experiências diferenciadoras e personalizadas para quem gosta de se manter ativo durante a sua estadia. Uma sessão de treino com personal trainer ou uma aula de yoga ou de pilares (80€/55min ou 120€/85min) são algumas das opções disponíveis.

Informações Morada: Rua do Bonjardim, 564. 4050-038 Porto Email: hello@saboariaporto.com Contacto: +351 223 187 016

Para relaxar fora de quatro paredes tem o jacuzzi ou a piscina que, por serem aquecidos, podem ser utilizados pelos hóspedes durante praticamente todo o ano. Dado o tamanho e beleza natural do jardim, um dos objetivos dos proprietários é dinamizar este espaço exterior com a realização de diferentes atividades, onde se incluem workshops e concertos ao vivo.

