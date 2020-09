O The Campus, o centro multidesportivo mais luxuoso do Algarve, apresenta o Retiro de Yoga & Bem-Estar, entre os dias 15 de 21 de novembro.

Este retiro de yoga de seis dias oferece-lhe a oportunidade de deixar de lado o stresse e as exigências da vida quotidiana e encontrar o relaxamento completo da mente e do corpo com o apoio dos especialistas em saúde e bem-estar do The Campus.

Ao longo dos 5 dias/6 noites de retiro contará com programas diários idealizados para o orientar de forma a que se possa reconectar consigo mesmo através de práticas de movimento, da natureza, da alimentação e da meditação.

Este retiro oferece seis noites de estadia no The Magnolia Hotel, o local perfeito para descansar e recuperar durante este caminho de procura pela paz interior. Localizado a apenas 5 minutos do The Campus, o estilo dos anos 50 do The Magnolia Hotel traz uma energia única ao coração do Algarve onde pode passar os seus momentos de relaxamento durante este retiro.

De colchões hipoalergénicos a chuveiros celestiais, tratamentos de spa e cozinha mediterrânea saudável, o The Magnolia Hotel tem tudo para descontrair durante a sua estadia na região.

Durante esta experiência poderá contar com refeições vegetarianas ou vegan de segunda a sexta-feira. Poderá contar também com treino de Yoga Vinyasa pela manhã e Yoga Restaurativo pela tarde.

Pode desfrutar de várias atividades, incluindo passeios de bicicleta na Ria Formosa, Ténis e Padel, bem como ter acesso total ao centro de alto rendimento do The Campus, incluindo a sala de reabilitação e sauna. Diariamente, poderá optar por uma sessão com personal trainer em grupo ou uma aula de fitness.

As meditações na praia e passeios pela natureza na Ria Formosa e salinas não faltarão e poderá participar numa viagem à Q Farm, a quinta de produtos biológicos do resort, seguida de uma experiência culinária interativa.

A cereja no topo do bolo é o leque de massagens e terapias holísticas ao seu dispor, incluindo acupuntura, shiatsu e reflexologia.