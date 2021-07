Se viajar para fora deixou de estar nos seus planos para estas férias, não desespere. Foi a pensar em programas de lazer e de como desfrutar ainda mais da nossa cidade que a EastBanc desafiou Fernanda Velez a fazer um roteiro com os seus spots preferidos no Príncipe Real.

“Lisboa é uma cidade magnífica, que devemos valorizar, assim como aproveitar o luxo que ela nos proporciona. Com o contexto da pandemia e o adiar de muitos programas que tínhamos em mente, somos obrigados a ser criativos e a pensar em formas de aproveitarmos o nosso tempo livre e férias na nossa localidade. Estas sugestões pretendem precisamente ajudar as pessoas a aproveitarem as incríveis atividades e distrações que Lisboa tem para oferecer, com principal foco na área velha da cidade e do bairro do Príncipe Real”, refere a empresária e influencer digital Fernanda Velez, autora do Blog da Carlota e criadora do Mercadito Blog da Carlota.

Com um dos bairros mais trendy da cidade como pano de fundo, a empresária preparou seis sugestões para aproveitar um verão bem lisboeta.

1. Viajar de elétrico

Anda a adiar ser turista na sua própria cidade? Pois, não espere mais. Aproveite o verão para viajar no tempo e no espaço com um passeio nos clássicos elétricos de Lisboa, especialmente o 28, que vai do Martim Moniz até Campo de Ourique. É que além do charme do “pica do 7”, o encanto desta viagem é mesmo dar-lhe uma experiência visual única de conhecer os recantos de Lisboa – que nos transporta daqui ao passado!

2. Visitar a EmbaiXada

Quer estar a par das últimas novidades das marcas portuguesas? A galeria conceptual mais cool do Príncipe Real está à sua espera e, num só lugar, oferece-lhe moda, gastronomia e cultura portuguesa. Tudo isto num palacete do século XIX único e perfeito para desfrutar em família.

3. Abrir o apetite com o Zero Zero

Para quem procura viajar de Lisboa até Itália, esta esplanada encantadora relembra-nos as bonitas terrazas italianas num jardim acolhedor e aromatizado mesmo no centro deste bairro. Todos os produtos são provenientes dos melhores produtores italianos, sendo o sítio indicado para uma refeição relaxante e apetitosa.

4. Relaxar no Miradouro de São Pedro de Alcântra

Venha ver com os seus olhos as sete colinas! Este, que é um dos pontos mais procurados para ter uma vista panorâmica sobre a cidade, é também um dos locais preferidos para assistir ao pôr do sol em Lisboa. A forma como toda a cidade fica iluminada convida às melhores fotos postais, além de ser o espaço perfeito para desanuviar de um dia que já vai longo.

5. Ouvir Fado… onde menos espera

Não há outro elemento que melhor caracterize a nossa cultura, mas não é daqueles que gosta das casas de fado? O Real Fado convida-o a ouvir fado numa cisterna subterrânea do século XIX, no Reservatório da Patriarcal, mesmo do centro do Jardim do Príncipe Real. Uma oportunidade única, todas as semanas, onde a arquitetura do espaço e os acordes de guitarra portuguesa se fundem numa das experiências culturais mais enriquecedoras que podemos ter na nossa cidade.