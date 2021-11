A sua originalidade, serviços, inovação e impacto no desenvolvimento da região do Douro, valeram ao Ventozelo Hotel & Quinta o prémio que este ano foi disputado entre um total de 447 projetos de enoturismo de vários pontos do mundo.

A atribuição dos prémios Best of Wine Tourism é uma iniciativa que existe desde 2003, organizada pela Great Wine Capitals Global Network, uma rede de cooperação internacional que reúne atualmente 11 cidades de diferentes geografias e que têm em comum um bem económico e cultural: as suas regiões vitivinícolas internacionalmente reconhecidas.

créditos: Luis Ferraz / Qt. Ventozelo

O município do Porto faz parte da referida lista - representando as regiões dos Vinhos do Douro, Porto e Vinhos Verdes – lado a lado com Adelaide, Bilbao, Bordéus, Cidade do Cabo, Lausanne, Mainz, Mendoza, São Francisco/Napa Valley, Valparaíso e Verona.

Este concurso divide-se em dois momentos: primeiro, uma competição regional que tem por objetivo premiar empresas que desenvolvam atividades de enoturismo em cada uma das cidades-membro da Great Wine Capitals Global Network. A excelência das suas instalações e serviços são avaliadas nas categorias de Alojamento, Restaurantes Vínicos, Arquitetura e Paisagem, Arte e Cultura, Experiências Inovadoras, Serviços e Práticas Sustentáveis. Dentro da região do Porto, Ventozelo Hotel e Quinta foi o vencedor regional desta edição na categoria de Arquitetura e Paisagem.

Luis Ferraz / Qt. Ventozelo

Os vencedores regionais de cada uma destas categorias entram depois numa segunda fase, a da competição internacional, sendo candidatos a um prémio Global que é atribuído aos dez melhores projetos a nível mundial, por um júri composto por representantes de todas as cidades/regiões membro desta rede. Com morada no Douro, o Ventozelo Hotel & Quinta foi anunciado como um dos vencedores internacionais dos Best of Wine Tourism 2022, numa cerimónia das Great Wine Capitals que se realizou em Mainz, na Alemanha.

Luis Ferraz / Qt. Ventozelo

Em pleno coração do Alto Douro Vinhateiro, no concelho de São João da Pesqueira, a Quinta de Ventozelo é uma das maiores e mais antigas do Douro, com uma área de 400 hectares, 200 dos quais de vinha. Com mais de 500 anos de história, Ventozelo alargou a sua principal atividade - ligada à produção agrícola e vinícola - ao enoturismo e à hotelaria. Com 29 quartos, restaurante, provas de vinhos, centro interpretativo, percursos pedestres, atividades de turismo de natureza e cinegéticas, Ventozelo Hotel & Quinta oferece um conjunto de experiências ligadas à ruralidade, nomeadamente à vinha e ao vinho, à gastronomia, à paisagem, à história e aos saberes do Douro.