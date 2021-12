A Terra Lusa, marca portuguesa com mais de 15 anos no mercado, que tem vindo a honrar o património nacional através dos seus produtos e coleções temáticas, pretende assinalar este Natal com peças que representam a portugalidade, com referências às características das várias regiões portuguesas.

Após um largo período de distanciamento, este Natal torna-se mais especial relembrar o que de melhor Portugal tem para oferecer.

Voltamos a unir as famílias portuguesas, unindo também as várias regiões e os símbolos que nos aproximam das raízes do país.

De norte a sul, este Natal ofereça Portugal: