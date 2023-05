Quem não conseguir garantir o bilhete grátis a 18 de maio (com um limite de dois bilhetes por pessoa), pode comprar entradas a metade do preço. No Dia Internacional dos Museus todas as sessões estão com 50% de desconto, quer os bilhetes sejam comprados em antecipação no site do Quake, onde já estão disponíveis, quer sejam adquiridos no próprio dia na receção ou no site.

O Quake é um espaço didático e tecnológico que reconstitui, em formato imersivo, o trágico terramoto que afetou Lisboa em 1755. Situado em Belém, junto ao Museu Nacional dos Coches, o Quake tem também o objetivo de informar e alertar a população para a ocorrência de um eventual novo sismo, no sentido de evitar uma tragédia em larga escala semelhante à vivida pelos lisboetas no século XVIII.

O Centro do Terramoto de Lisboa foi reconhecido recentemente com o THEA Award na categoria Outstanding Achievement - Historical Experience (Experiência Histórica), atribuído pela Themed Entertainment Association (Associação de Entretenimento Temático).