Na sua 93.ª edição a Feira do Livro de Lisboa (FFL) apresenta o seu famoso passadiço atualizado, com mais zonas de estar e de sombra, o reposicionamento de alguns equipamentos de apoio, novos conceitos de restauração, com maior diversidade, acessos aos pavilhões revistos e instalações sanitárias do evento reforçadas com mais equipamentos para pessoas de mobilidade reduzida.

“Com parcerias renovadas e novas atrações, a programação cultural continua a ser um dos pontos altos da FLL. A presença de vários autores internacionais, a anunciar oportunamente, e a realização de mais de 2000 eventos, tornam o Parque Eduardo VII o ponto de encontro ideal para as várias gerações, nesta que é a maior celebração anual do livro e da literatura e que terá em 2023 a sua melhor edição de sempre”, revela a organização em comunicado.

Horário do certame: de segunda a quinta-feira, das 12h30 às 22h00, sexta-feira e vésperas de feriado, das 12h30 às 23h00; aos sábados, das 11h00 às 23h00 e aos domingos das 11h00 às 22h00.