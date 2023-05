Pela primeira vez em Portugal, o artista plástico londrino Robert Bradford irá apresentar uma escultura com cerca de dois metros, concebida especificamente para esta mostra, inspirada num conhecido símbolo nacional - o Galo de Barcelos.

Em “Toy Stories” estarão patentes 14 obras de arte, das quais 11 serão esculturas coloridas e divertidas, criadas com ironia, energia positiva e com uma forte mensagem ambiental. Entre animais, anjos e soldados, nesta mostra poderão encontrar-se cães, macacos, cangurus e elefantes, entre outras peças.

O artista desenvolveu o seu próprio método de construção, onde utiliza uma variedade de brinquedos de plástico, como bonecas, carrinhos, peças de puzzle, entre outros, para criar esculturas únicas.

créditos: Amoreiras Shopping Center

Serão, ainda, apresentadas três pinturas do artista da série “Trash Art”, resultado do seu trabalho mais recente de bidimensionalidade, integrando materiais reciclados, como desenhos reciclados recortados ou postais retro.

A par desta exposição, o Amoreiras Shopping Center decidiu abraçar uma iniciativa solidária com a mesma temática. De 11 a 31 de maio, o shopping fará uma recolha de brinquedos, jogos e livros, em bom estado, para oferecer a crianças e jovens do Centro de Promoção Juvenil – Casa da Estrela. Os brinquedos poderão ser colocados no recetáculo instalado junto ao Balcão de Informações. A entrega dos bens recolhidos será feita no Dia Mundial da Criança, celebrado a 1 de junho.