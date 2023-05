Depois de duas edições em 2021 e 2022, a Lisbon by Design está de regresso à capital entre 24 e 28 de maio, num evento que terá lugar num local único, o Palace Gomes Freire.

Todos aqueles que passarem por esta feira intimista, que tem como foco o design, as artes e o artesanato, vão poder conhecer o trabalho produzido por diferentes estúdios, artistas, designers e artesões portugueses e com a curadoria da fundadora, Julie de Halleux.

"Os participantes apresentam as suas mais recentes coleções de mobiliário, têxteis únicos, peças de cerâmica exclusivas e instalações – tudo isto criado especialmente para a feira", pode ler-se no comunicado.

A edição deste ano conta com uma novidade muito especial: a LISBON DESIGN WEEK, um evento que arranca este ano com o objetivo de disseminar aquilo que de melhor se faz em Portugal por diferentes bairros da cidade. Apresentações, palestras, masterclasses e open studios, visitas guiadas e exposições são alguns dos eventos que constam na programação que reúne 50 participantes e parceiros.

“Este ano, a minha intenção era seguir a mesma linha que as edições anteriores e mostrar artistas conhecidos e desconhecidos com peças e instalações concebidas em exclusivo para a feira. Mas o mais importante é transformar a LISBON by DESIGN numa plataforma em que criativos e a indústria se possam juntar e conhecer. E é exatamente isso que estamos a colocar em prática com a LISBON DESIGN WEEK também”, disse Julie de Halleux sobre esta iniciativa conjunta que irá decorrer em paralelo.

É de destacar que o Lisbon by Design vai estar aberto ao público em geral a 27 e 28 de maio e terá um custo de 10 euros, sendo que nos restantes dias o acesso é feito apenas por convite.

Já o Lisbon Design Week, que vai estar a decorrer nas mesmas datas em vários espaços espalhados Lisboa, é de entrada gratuita.

Para mais informações, clique aqui e aqui.