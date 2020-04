Com calendário estabelecido para lá do período de confinamento, o novo clube de leitura, o “Próximo Capítulo”, promovido pelo grupo editorial Leya, tem inscrições abertas até 5 de maio, através do e-mail proximocapitulo@leya.com. Pelo mesmo meio, os participantes serão informados, sobre os livros a ler e como adquiri-los, com condições especiais, bem como sobre as datas dos encontros.

Estes momentos de convívio em torno dos livros, “decorrem, numa primeira fase, na plataforma digital. Mais adiante, presenciais, em horário pós-laboral”, informa-nos o grupo editorial. “A moderação de cada sessão é feita por quem conhece a fundo as obras e os autores e, também, o funcionamento do mundo editorial”, refere a mesma fonte.

Serão agendados três encontros por mês para conversar em torno da leitura de um mesmo livro. O primeiro livro a ser lido e debatido, em maio, será escolhido por maioria de votos, de entre uma lista de quatro que será disponibilizada aos leitores do clube, também por e-mail.

“É esperado, ainda, que a criação do clube de leitura `Próximo Capítulo´ possibilite a realização de encontros presenciais com os leitores em livrarias e feiras do livro, e a interação com os autores dos livros em análise”, sublinha a Leya.